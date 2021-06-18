Донбасс. Оперативная лента военных событий 19.06.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
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- Лента военных событий в Новороссии за 18.06.2021
09:55 Группа под ударом. Выживший
Александр Клименко («Клим») — ветеран ополчения Донбасса: «На хуторе Петровском погибла моя группа».
Видео: Юрий Котенок
09:00 Оперативная сводка за сутки с 18 на 19 июня
Армия Киева за минувшие сутки не открывала огонь по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За 18 июня со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении ведомства.
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