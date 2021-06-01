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Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе

Sergey Сегодня, 10:150Новости
Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе
Фото: © РИА Новости / Аврора/Михаил Воскресенский
Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области, передает РИА Новости.
В результате случившегося погибли не менее четырех человек. Представители экстренных служб сообщили агентству, что число жертв может доходить до семи.
"На воздушном судне находилось 20 человек, из них 7 погибли и 13 пострадали", — сказал собеседник агентства. Также отмечается, что среди погибших оба пилота.

В прокуратуре, в свою очередь, сообщили, что на борту находились 15 парашютистов и два члена экипажа. Погибших четверо.

Причиной крушения стал отказ одного из двигателей, в результате чего при заходе на посадку самолет зацепил деревья, добавили в ведомстве.
Инцидент произошел в районе села Журавлево в Промышленновском районе.

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