Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе

"На воздушном судне находилось 20 человек, из них 7 погибли и 13 пострадали", — сказал собеседник агентства. Также отмечается, что среди погибших оба пилота.

Фото: © РИА Новости / Аврора/Михаил ВоскресенскийСамолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области, передает РИА Новости.В результате случившегося погибли не менее четырех человек. Представители экстренных служб сообщили агентству, что число жертв может доходить до семи.В прокуратуре, в свою очередь, сообщили, что на борту находились 15 парашютистов и два члена экипажа. Погибших четверо.Причиной крушения стал отказ одного из двигателей, в результате чего при заходе на посадку самолет зацепил деревья, добавили в ведомстве.Инцидент произошел в районе села Журавлево в Промышленновском районе.