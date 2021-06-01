Массовый психоз после Женевы: об украинской реакции на встречу президентов России и США

Итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве повергли озабоченную национальным строительством Украину в шок и вызвали приступ коллективного душевного расстройства, что, как мы знаем, весьма характерно для данной территории. Собственно, ещё за несколько дней до этого события в Киеве выражали нешуточную тревогу. Там предвидели, что два президента могут прийти к согласию на украинском направлении.Ещё 15 июня министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба выступил с лихорадочным предупреждением: «Никакие договорённости касательно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут». Логично, что после такой увертюры и вполне оправданных ожиданий краха реакция на заявления по Донбассу оказалась совершенно истерической.Но даже на её фоне поведение президента Владимира Зеленского кажется примером окончательного помутнения сознания. Ещё до саммита американский телеканал CBS News взял у украинского лидера интервью. Отрывок из него показали в день встречи 16 июня. Зеленский, требуя военной помощи, попытался напугать американцев тем, что после Украины Путин придёт за ними. «Почему простым американцам должно быть дело до того, что происходит здесь, на Украине?» — задала вопрос в лоб американская журналистка. «Потому что завтра это может прийти в их дома», — последовал ответ, вызвавший крайнюю степень изумления у интервьюера. «То есть он (Путин. — RT) после Украины на следующий день атакует Америку?» — переспросила она, чтобы понять, что она только что услышала. «Почему нет? Не знаю, но почему нет?» — ответствовал Зеленский.Другой пассаж главы украинского государства выглядит равным по силе и глубине. В интервью AFP, Reuters и AP он заявил, что если Украина вынуждена будет сама, без помощи Запада держать оборону против российской агрессии, то ей придётся создать «самую мощную армию» в Европе: «Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим всё, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей. Вместо того чтобы становиться учёными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом».Что тут сказать? «Талантливых людей» в стране действительно, должно быть, немало. Но большинство из них, согласно среднестатистической выборке, выступают за прекращение войны.Именно они отдавали свои голоса Зеленскому на президентских выборах, поверив его обещаниям установить мир. Едва ли они горят пламенной мечтой принять деятельное участие в кровавой вакханалии в Донбассе. Следовательно, у них отсутствует всякая мотивация вкладывать усилия в строительство «самой мощной». Это один аспект. Другой заключается в том, что создание армии — крайне дорогостоящий проект, требующий таких денежных средств, которых у Украины нет и не будет, обложись она даже кредитами со всех сторон.«Есть информация, что Ермак (глава офиса президента Украины. — прим.) пытался связаться с Салливаном (советник президента США по нацбезопасности. — RT), но тот не взял трубку. Похоже, Украина не знает, что делать в данной ситуации. В своём недавнем интервью Зеленский заявил, что Украина построит сильную армию даже без помощи Запада. Очевидно, что это нервное заявление», — так деликатно описал ситуацию украинский политолог Александр Булавин.В соцсетях, где делятся своим мнением украинские граждане, так и вовсе царят похоронные настроения. В них намертво вмонтирован тезис «Всё пропало!». «Ужасный день! Ужасная встреча Байдена с Путиным! Прожжённый чекист опять всех переиграл, на жаль, обернув в свою пользу такую офигенную, такую важную платформу, как эта встреча. На таком уровне! Украине Путин указал её место. И это место очень неприглядное», — пишет блогер Ирина Медушевская.Политолог Михаил Павлив: «Ближайшие полгода покажут, была это новая «Ялта», «Рейкьявик» или «Мюнхен». Каждый из вариантов может каменными жерновами перемолоть Украину и действующую украинскую власть». Журналист Иван Яковина: «Вижу, многие со мной не согласны в том, что Байден в Женеве испугался обострения, «поплыл» и крайне мягко провёл встречу, на которой собирался прочертить полдюжины «красных линий». Примеры можно длить до бесконечности, множество украинцев уверены, что Байден сдал Путину Украину с потрохами.И кстати, американский президент в мгновение ока стал врагом украинского народа. Перед пресс-конференцией Байдена YouTube дал картинку места, где он должен был выступить. На экране были видны комментарии. Такого количества оскорблений самого невзыскательного свойства, матерных, каких угодно, я не видел давно.Я думаю, и это пройдёт, тем более что понимание американским и российским президентами Минских соглашений, на базе которых, по обоюдному мнению, должен быть выстроен мир, может существенно разниться. Так что ещё не всё пропало, уважаемые граждане Украины. Не стоит так нервничать, подождите немного. Но нет, не слышат, массовый психоз продолжается.Андрей Бабицкий