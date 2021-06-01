Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Ловят рыбу в огороде — Луганщина оправляется от аномальных ливней

bot Сегодня, 10:450Новости
Ловят рыбу в огороде — Луганщина оправляется от аномальных ливней
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Телеканал Донбасс.
На Луганщине за несколько часов выпала месячная норма. У людей на огородах образовались озера, в которых даже завелась рыба.
Местные рассказывают: «Урожай портится. Оказало влияние на это и холодное начало лета. Что будет с ценами на картофель, морковь и помидоры ближе к осени?»
Подробнее в сюжете телеканала Донбасс. Происшествия - Сегодня, 10:28 115

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: