Ловят рыбу в огороде — Луганщина оправляется от аномальных ливней
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Телеканал Донбасс.
На Луганщине за несколько часов выпала месячная норма. У людей на огородах образовались озера, в которых даже завелась рыба.
Местные рассказывают: «Урожай портится. Оказало влияние на это и холодное начало лета. Что будет с ценами на картофель, морковь и помидоры ближе к осени?»
Подробнее в сюжете телеканала Донбасс. Происшествия - Сегодня, 10:28 115
На Луганщине за несколько часов выпала месячная норма. У людей на огородах образовались озера, в которых даже завелась рыба.
Местные рассказывают: «Урожай портится. Оказало влияние на это и холодное начало лета. Что будет с ценами на картофель, морковь и помидоры ближе к осени?»
Подробнее в сюжете телеканала Донбасс. Происшествия - Сегодня, 10:28 115
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