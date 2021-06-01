На Украине поглумились над пострадавшим от наводнения Крымом

"Вы знаете, что Крымский полуостров очень долгое время просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней там делать", — заявил он.

"Господь Бог слишком много им дал воды сразу", — добавил секретарь СНБО.

Фото: © РИА Новости / СтрингерСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поглумился над ситуацией на востоке Крыма, где из-за мощного циклона затопило несколько районов, передает РИА Новости.Несмотря на попытки выразить сожаление, выступление Данилова выглядело как издевка над пострадавшими жителями Керчи и Ялты, которые он назвал украинскими.Ливни в Крыму привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным, от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.