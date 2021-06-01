На Украине начались длинные выходные
20 июня в Украине будут отмечать Троицу, в связи с этим ожидается дополнительный выходной.
Так, в 2021 году большой праздник Троицы украинцы будут отмечать в воскресенье. Выходной переносится на следующий рабочий день — понедельник, 21 июня.
Таким образом, украинцы будут отдыхать 19, 20 и 21 июня включительно Новости Региона - Сегодня, 12:47 96
Так, в 2021 году большой праздник Троицы украинцы будут отмечать в воскресенье. Выходной переносится на следующий рабочий день — понедельник, 21 июня.
Таким образом, украинцы будут отдыхать 19, 20 и 21 июня включительно Новости Региона - Сегодня, 12:47 96
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