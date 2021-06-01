Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины, заявил Лукашенко

"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого" в субботу.

Фото: © Sputnik / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в ответ на решение украинских властей не допускать в свое воздушное пространство белорусские самолеты не будет принимать самолёты с Украины, передает РИА Новости.Украина заявила, что с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, ограничила использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.