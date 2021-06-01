Донецк открыл границу с Луганском
Денис Пушилин подписал указ, разрешающий выезд из ДНР на территорию ЛНР.
«Выезд за пределы территории Донецкой Народной Республики разрешен на территорию государств Российская Федерация и Луганская Народная Республика», — говорится в документе, которым также отменяются ограничения на въезд в ДНР с территории ЛНР.
Указ вступил в силу с момента публикации 19 июня.
В Государственном таможенном комитете ЛНР отметили, что «временные пункты таможенного контроля на границе ЛНР и ДНР работают в штатном режиме, пропуск товаров и транспортных средств осуществляется в соответствии с законодательством, действующим на территории ЛНР».
Напомним, что на границе между ЛНР и ДНР работают три временных пункта таможенного контроля: «Чернухино», «Чернухино-1» и «Миусинск». Движение через эти пункты пропуска приостановилось весной 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Новости Донецка - Сегодня, 14:14 7
«Выезд за пределы территории Донецкой Народной Республики разрешен на территорию государств Российская Федерация и Луганская Народная Республика», — говорится в документе, которым также отменяются ограничения на въезд в ДНР с территории ЛНР.
Указ вступил в силу с момента публикации 19 июня.
В Государственном таможенном комитете ЛНР отметили, что «временные пункты таможенного контроля на границе ЛНР и ДНР работают в штатном режиме, пропуск товаров и транспортных средств осуществляется в соответствии с законодательством, действующим на территории ЛНР».
Напомним, что на границе между ЛНР и ДНР работают три временных пункта таможенного контроля: «Чернухино», «Чернухино-1» и «Миусинск». Движение через эти пункты пропуска приостановилось весной 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Новости Донецка - Сегодня, 14:14 7
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