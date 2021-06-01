Почему в день Троицы украшают зеленью храмы и дома



Откуда берет начало этот обычай?

Многие задают этот вопрос.

Тут две причины: одна — церковно-историческая, а другая — символическая.



Исторически, эти ветви напоминают нам о дубраве Мамвре, где был дуб, под которым Господь, Святая Троица, в виде трех ангелов явился Аврааму. Мы это видим на иконах, которые лежат у нас в праздничный день [на аналое].

Также день пятидесятницы еврейской, ветхо­заветной, в который произошло сошествие Святого Духа на апостолов, был праздник, в который вспоминали пятидесятый день после исшествия евреев из земли египетской. На пяти­десятый день они подошли к горе Синайской, и там Господь дал Моисею десять заповедей, которые и по сей день служат нам ориентиром в нашей жизни. Это было время весны, и вся гора Синайская была покрыта цветущими деревьями. И вот, может быть, поэтому в древней Церкви был обычай в день Пятидесятницы украшать свои храмы и дома зеленью, чтобы как бы вновь очутиться на горе Синайской с Моисеем.



Несо­мненно, и в тот день, когда ученики собрались, чтобы принять Святого Духа, их горница также была украшена зеленью. В память этого и мы в этот день украшаем наши храмы этими зелеными ветками и держим цветы в наших руках.

Но троицкая зелень имеет и символический смысл.

Это душа, которая расцветает и зеленеет после зимней спячки, оттого что к ней прикоснулась благодать Святого Духа.

Вот зимой были голые ветви, наступила весна — и появились зелень, листочки, цветы.

Была в нашем сердце зима, мороз, но Дух Святой коснулся нас Своей благодатью — и наше сердце расцвело.

Ветвь свежа только тогда, когда растет на дереве, а когда она оторвана от дерева, то через несколько дней засыхает. Так и душа че­ловеческая: пока она держится за ствол, за лозу, к которой привита, она жива и цветет. Но стоит ей оторваться от этой лозы, она так же засохнет. Господь Сам нам сказал: «Я лоза, а вы ветки» (ср.: Ин. 15:5).

И вот пока эти ветки держатся этой Лозы, то есть Христа, они живут, цветут и благоухают. Стоит душе оторваться от Лозы, от Христа, и она так же засохнет, как засохнут вот эти деревца, побывши несколько дней ото­рванными от своего корня. Вот будем стремиться всегда быть с Богом.

Будем всегда стремиться быть на Лозе, Которая напояет наше сердце благотворными соками, благотворными лучами Божественного света, благодатью Святого Духа. И в этот праздничный день с особенным усердием, с особенным чувством будем просить у Бога, чтобы Он не оставил нас, не лишил нас благодати Святого Духа, которая была нам дана при крещении, которая дается нам в Таинствах и от которой мы очень часто отдаляемся по своим грехам и беззакониям.

Бу­дем сегодня особенно просить словами той молитвы, которая привычно повторяется за богослужением, особенно на Боже­ственной литургии: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся». Аминь.

Протоиерей Борис Старк.

Из проповеди в день Духа Святаго, 1981 г. «Вся моя жизнь чудо». — М., 2007 г.

Познакомьтесь с сообществом Храм в Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAjXXvaEJOKqEscDdxo1xcu%2FRfdR5Yo3U6IKFtdbrkDwi9VxW4SGq4RCR%2Bor690 Культура - Сегодня, 14:07 51 С давних времен существует благочестивый обычай украшать в день Троицы храмы и дома зеленью — ветками берез, цветами.Откуда берет начало этот обычай?Многие задают этот вопрос.Тут две причины: одна — церковно-историческая, а другая — символическая.Исторически, эти ветви напоминают нам о дубраве Мамвре, где был дуб, под которым Господь, Святая Троица, в виде трех ангелов явился Аврааму. Мы это видим на иконах, которые лежат у нас в праздничный день [на аналое].Также день пятидесятницы еврейской, ветхо­заветной, в который произошло сошествие Святого Духа на апостолов, был праздник, в который вспоминали пятидесятый день после исшествия евреев из земли египетской. На пяти­десятый день они подошли к горе Синайской, и там Господь дал Моисею десять заповедей, которые и по сей день служат нам ориентиром в нашей жизни. Это было время весны, и вся гора Синайская была покрыта цветущими деревьями. И вот, может быть, поэтому в древней Церкви был обычай в день Пятидесятницы украшать свои храмы и дома зеленью, чтобы как бы вновь очутиться на горе Синайской с Моисеем.Несо­мненно, и в тот день, когда ученики собрались, чтобы принять Святого Духа, их горница также была украшена зеленью. В память этого и мы в этот день украшаем наши храмы этими зелеными ветками и держим цветы в наших руках.Но троицкая зелень имеет и символический смысл.Это душа, которая расцветает и зеленеет после зимней спячки, оттого что к ней прикоснулась благодать Святого Духа.Вот зимой были голые ветви, наступила весна — и появились зелень, листочки, цветы.Была в нашем сердце зима, мороз, но Дух Святой коснулся нас Своей благодатью — и наше сердце расцвело.Ветвь свежа только тогда, когда растет на дереве, а когда она оторвана от дерева, то через несколько дней засыхает. Так и душа че­ловеческая: пока она держится за ствол, за лозу, к которой привита, она жива и цветет. Но стоит ей оторваться от этой лозы, она так же засохнет. Господь Сам нам сказал: «Я лоза, а вы ветки» (ср.: Ин. 15:5).И вот пока эти ветки держатся этой Лозы, то есть Христа, они живут, цветут и благоухают. Стоит душе оторваться от Лозы, от Христа, и она так же засохнет, как засохнут вот эти деревца, побывши несколько дней ото­рванными от своего корня. Вот будем стремиться всегда быть с Богом.Будем всегда стремиться быть на Лозе, Которая напояет наше сердце благотворными соками, благотворными лучами Божественного света, благодатью Святого Духа. И в этот праздничный день с особенным усердием, с особенным чувством будем просить у Бога, чтобы Он не оставил нас, не лишил нас благодати Святого Духа, которая была нам дана при крещении, которая дается нам в Таинствах и от которой мы очень часто отдаляемся по своим грехам и беззакониям.Бу­дем сегодня особенно просить словами той молитвы, которая привычно повторяется за богослужением, особенно на Боже­ственной литургии: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся». Аминь.Из проповеди в день Духа Святаго, 1981 г. «Вся моя жизнь чудо». — М., 2007 г.Познакомьтесь с сообществом Храм в Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAjXXvaEJOKqEscDdxo1xcu%2FRfdR5Yo3U6IKFtdbrkDwi9VxW4SGq4RCR%2Bor690 Культура - Сегодня, 14:07 51

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