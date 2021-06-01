Донецк открыл сообщение с Луганском
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин разрешил выезд из ДНР на территорию Луганской Народной Республики и въезд в ДНР с территории ЛНР. Соответствующий указ №172 опубликован сегодня на официальном сайте руководителя страны.
«Выезд за пределы территории Донецкой Народной Республики разрешен на территорию государств Российская Федерация и Луганская Народная Республика», — говорится в тексте документа, который вносит изменения в указ №57 «О введении режима повышенной готовности» от 14 марта 2020 года на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области.
Изменения, в частности, касаются пункта 7 указа «О введении режима повышенной готовности», который в прежней редакции ограничивал въезд в ДНР из соседней Республики. Указ №172 был подписан накануне, 18 июня, и вступил в силу со дня официального опубликования.
На границе между ЛНР и ДНР работают три временных пункта таможенного контроля: «Чернухино», «Чернухино-1» и «Миусинск». Движение через эти пункты пропуска приостановилось весной 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Новости Донецка - Сегодня, 13:39 413
«Выезд за пределы территории Донецкой Народной Республики разрешен на территорию государств Российская Федерация и Луганская Народная Республика», — говорится в тексте документа, который вносит изменения в указ №57 «О введении режима повышенной готовности» от 14 марта 2020 года на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области.
Изменения, в частности, касаются пункта 7 указа «О введении режима повышенной готовности», который в прежней редакции ограничивал въезд в ДНР из соседней Республики. Указ №172 был подписан накануне, 18 июня, и вступил в силу со дня официального опубликования.
На границе между ЛНР и ДНР работают три временных пункта таможенного контроля: «Чернухино», «Чернухино-1» и «Миусинск». Движение через эти пункты пропуска приостановилось весной 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Новости Донецка - Сегодня, 13:39 413
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