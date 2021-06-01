В Луганске на Троицу ожидается усиление ветра
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в регионе утром и днем 20 июня. Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии .
«Утром и днем 20 июня местами по территории региона ожидается усиление восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 15:00 8
«Утром и днем 20 июня местами по территории региона ожидается усиление восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 15:00 8
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