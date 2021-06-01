В Донецке на два дня отменили комендантский час



«Приостановить действие комендантского часа на территории ДНР в период с 23:00 20 июня 2021 года до 4:00 22 июня 2021 года», — говорится в тексте распоряжения.

Документом также поручается организовать усиленное патрулирование территории Донецка и прилегающих территорий области неподконтрольных Киеву.

Распоряжение вступило в силу со дня подписания — 18 июня. Новости Донецка - Сегодня, 14:40 79 В Донецке приостановили действие комендантского часа в период с 20 по 22 июня 2021 года. Соответствующее распоряжение №213 опубликовано сегодня на официальном сайте самопровозглашенной ДНР.«Приостановить действие комендантского часа на территории ДНР в период с 23:00 20 июня 2021 года до 4:00 22 июня 2021 года», — говорится в тексте распоряжения.Документом также поручается организовать усиленное патрулирование территории Донецка и прилегающих территорий области неподконтрольных Киеву.Распоряжение вступило в силу со дня подписания — 18 июня. Новости Донецка - Сегодня, 14:40 79

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