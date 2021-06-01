Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Донецке на два дня отменили комендантский час

robot Сегодня, 15:000Новости
В Донецке на два дня отменили комендантский час
В Донецке приостановили действие комендантского часа в период с 20 по 22 июня 2021 года. Соответствующее распоряжение №213 опубликовано сегодня на официальном сайте самопровозглашенной ДНР.
«Приостановить действие комендантского часа на территории ДНР в период с 23:00 20 июня 2021 года до 4:00 22 июня 2021 года», — говорится в тексте распоряжения.
Документом также поручается организовать усиленное патрулирование территории Донецка и прилегающих территорий области неподконтрольных Киеву.
Распоряжение вступило в силу со дня подписания — 18 июня. Новости Донецка - Сегодня, 14:40 79

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: