Что будет, если завтра в день Троицы посадить на огороде брокколи?



Луганчанка попросила совета у земляков в социальных сетях: что делать, в огороде нужно сделать срочные работы, а обычай не велит.

«Завтра Троица. И надо бы по хорошему, по-божески и по-людски закончить посадки. Но... я рассаду брокколи в пятницу только нашла. В субботу-работаю, и поэтому сажать надо бы (опять же по-людски) — завтра. А вот можно ли? Или пропади она пропадом? И вообще, что случиться страшного, если я завтра посажу?«, — поделилась своими опасениями Татьяна из Луганска.



Луганчане не остались равнодушными и поделились своими соображениями на сей счет:

«У нас считается, что нужно посадить до 14 июня, как бы лето наступает по старому стилю... Но, сеют же и садят и после — летние и осенние посадки», — рассуждает Егор.

«А у меня так говорила мама. У всех веселье, а она музыку включит погромче и моет полы. А еще говорят, что посадишь в Троицу — с того снимешь урожай вдвое больше. Дерзайте! Я сегодня буду садить огурцы, проверю», — поддержала Татьяну Ольга.

«У меня папа говорил, что праздники для лентяев. Если есть необходимость, я могу и постирать и убрать. Не считаю, что это грех. Я знаю одно, если надо, значит надо. Если честно, то на церковные праздники смотрю, как на еще один день в календаре», — делится Светлана.

«Моя бабушка, будучи глубоко верующим человеком, говорила так: работа в огороде по нужде, а не для наживы — это для Бога. Просто маленький совет, сажайте во второй половине дня», — сделала важное замечание Екатерина.

«Мне завтра тоже ягоду собирать, не соберу, потеряю. И Бог вам в помощь», — написал Геннадий.

«У нас бабушки говорят: «Работать не грех, а человека обидеть грех!» Так что делайте все, только после 12 часов дня (в церквях к этому времени заканчивается служба)», — посоветовала Ирина.

«Моя бабушка всегда говорила: «Бог за работу человека не обижает». Так что сажайте, если так вышло», — успокаивает Татьяну ее тезка.

«Доводилось делать посадки в Троицу, и не раз. Просила у Господа прощения и помощи перед посадкой. Всё, посаженное на Троицу, росло отменно. А работать не грех, грех — не работать», — отметила Анжела Альбертовна.



«Спасибо всем. Я воообще не про грешно, и негрешно имела ввиду. А про то, что Троица — это как рубеж, граница: может просто рассада уже не так приниматься будет, или нормально не вырастет потому что поздно посажена«, — уточнила свои сомнения Татьяна.

«Брокколи вырастет! Это культура «быстрая». Просто поливайте почаще, и пару раз обязательно подкормите удобрением с магнием и цинком — брокколи и цветная на них очень хорошо отзываются», — успокоил Татьяну Николай Николаевич «агроном».

Культура - Сегодня, 14:33 99 Завтра Троица, а потом Духов день, и по обычаю е верили, что у земли в Духов день именины, а также что она наполнена будущим урожаем. В связи с этим в Духов понедельник запрещалось каким-либо образом «тревожить» или «ранить» землю — полагалось отдыхать, ходить в церковь и молиться. Причем запрещены были не только земляные работы, но и, как и во всякий большой церковный праздник, работы по дому (то есть уборка, стирка и т.д.). Это касается и Троицы.Луганчанка попросила совета у земляков в социальных сетях: что делать, в огороде нужно сделать срочные работы, а обычай не велит.«, — поделилась своими опасениями Татьяна из Луганска.Луганчане не остались равнодушными и поделились своими соображениями на сей счет:«У нас считается, что нужно посадить до 14 июня, как бы лето наступает по старому стилю... Но, сеют же и садят и после — летние и осенние посадки», — рассуждает Егор.«А у меня так говорила мама. У всех веселье, а она музыку включит погромче и моет полы. А еще говорят, что посадишь в Троицу — с того снимешь урожай вдвое больше. Дерзайте! Я сегодня буду садить огурцы, проверю», — поддержала Татьяну Ольга.«У меня папа говорил, что праздники для лентяев. Если есть необходимость, я могу и постирать и убрать. Не считаю, что это грех. Я знаю одно, если надо, значит надо. Если честно, то на церковные праздники смотрю, как на еще один день в календаре», — делится Светлана.«Моя бабушка, будучи глубоко верующим человеком, говорила так: работа в огороде по нужде, а не для наживы — это для Бога. Просто маленький совет, сажайте во второй половине дня», — сделала важное замечание Екатерина.«Мне завтра тоже ягоду собирать, не соберу, потеряю. И Бог вам в помощь», — написал Геннадий.«У нас бабушки говорят: «Работать не грех, а человека обидеть грех!» Так что делайте все, только после 12 часов дня (в церквях к этому времени заканчивается служба)», — посоветовала Ирина.«Моя бабушка всегда говорила: «Бог за работу человека не обижает». Так что сажайте, если так вышло», — успокаивает Татьяну ее тезка.«Доводилось делать посадки в Троицу, и не раз. Просила у Господа прощения и помощи перед посадкой. Всё, посаженное на Троицу, росло отменно. А работать не грех, грех — не работать», — отметила Анжела Альбертовна.«, — уточнила свои сомнения Татьяна.«Брокколи вырастет! Это культура «быстрая». Просто поливайте почаще, и пару раз обязательно подкормите удобрением с магнием и цинком — брокколи и цветная на них очень хорошо отзываются», — успокоил Татьяну Николай Николаевич «агроном».Культура - Сегодня, 14:33 99

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