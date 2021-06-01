На Ставрополье задержали организатора "групп смерти"

"Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации задержан 19-летний житель Ессентуков. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

"В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых опытными сотрудниками следственного управления, криминалистического центра Следственного комитета России, при оперативном сопровождении коллег МВД России и ФСБ России, организатор указанных групп был изобличен в кратчайшие сроки", - уточняет ведомство.

"Следственно-оперативная группа провела серию обысков в 10 регионах Российской Федерации, уже назначены необходимые экспертизы, допрошены свыше 50 подростков, состоявших в деструктивных группах, широкий круг свидетелей", - подчеркивается в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Максим БлиновСледователи задержали жителя Ставропольского края, подозреваемого в организации "групп смерти" и причастности к гибели, как минимум, двух подростков, сообщается на сайте СК России, передает РИА Новости.Следствием установлено, что не позднее июня текущего года задержанный создал в одном из мессенджеров ряд групп, участники которых проходили различные задания. Исполняя их, они "попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций".Отмечается, что на данный момент следователями установлено два подростка, состоявших в "группах смерти", которые, "выполняя изощренные задания задержанного, были смертельно травмированы на железной дороге в Липецкой области".Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте молодого человека.