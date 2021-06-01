Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза

"Сегодня Вооруженные силы Украины стали сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины", – написал он.

Фото: © РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ усилились в 572 раза после того, как их ряды пополнились таким же числом новобранцев. Об этом написал в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.Таким образом украинский лидер поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с получением их первого офицерского звания.