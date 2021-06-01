В Москве призывают прививаться от COVID-19 независимо от уровня антител

«Начнём с того, что в перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится… В условиях, когда набирает оборот распространение индийского штамма и резко растёт заболеваемость, врачи считают, что необходимо прививаться без оглядки на уровень антител», — отметила она.

Фото: © Павел Львов / РИА НовостиЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные власти призывают граждан прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19 независимо от уровня антител. Об этом она заявила ТАСС, передает RT.Ракова подчеркнула, что человек, рассчитывающий на то, что тот или иной уровень антител сможет его обезопасить, «рискует своим здоровьем».Также заммэра добавила, что власти Москвы в ближайшее время откроют возможность для ревакцинации от коронавируса в прививочных пунктах.«В ближайшее время мы откроем такую возможность в наших пунктах вакцинации и будем повторно принимать людей на прививку», — сказала она.