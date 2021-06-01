Пассажиропоток через КПВВ «Станица Луганская» за неделю увеличился на 15%



За неделю через КПВВ в Станице проследовало 7 903 человека, а на контролируемую Украиной территорию — 8 465 человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекли 285 человек и 40 транспортных средств в сторону Донецка. В то же время 491 человек и 79 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Также через КПВВ «Новотроицкое» и КПВВ «Счастье» проехали 14 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для нужд жителей неподконтрольных территорий доставили более 216 тонн груза, в частности, медицинское оборудование, хозяйственные товары и строительные материалы. Новости Региона - Сегодня, 17:43 85 На прошедшей неделе полноценный пропуск осуществляется только через КПВВ «Станица Луганская». Пассажиропоток на этом пункте пропуска по сравнению с прошлой неделей увеличился на 15 %.За неделю через КПВВ в Станице проследовало 7 903 человека, а на контролируемую Украиной территорию — 8 465 человек.Через КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекли 285 человек и 40 транспортных средств в сторону Донецка. В то же время 491 человек и 79 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.Также через КПВВ «Новотроицкое» и КПВВ «Счастье» проехали 14 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для нужд жителей неподконтрольных территорий доставили более 216 тонн груза, в частности, медицинское оборудование, хозяйственные товары и строительные материалы. Новости Региона - Сегодня, 17:43 85

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