С 1 июля на Донбассе повысят пенсии, социальные пособия и зарплату бюджетникам



С 1 июля в ДНР повысятся размеры зарплат, пенсий и социальных пособий. Это подтвердил Денис Пушилин в ходе открытого диалога с журналистами 16 июня.

По словам Пушилина, зарплата бюджетников вырастет на 25 процентов. Размер социальных пособий вырастет в среднем на 14,7%, минимальная пенсия увеличится до 6571 рубля

«Да, с 1 июля запланированное повышение состоится — это заработные платы бюджетникам, пенсии, социальные пособия.

Повышение зарплат бюджетникам и пенсий автоматически подтягивает и повышение заработных плат по другим отраслям. Это будет неправильно, если будет большая разница. Так или иначе, все остальные, в том числе и частные предприятия, вынуждены будут повышать заработную плату. Мы, как и говорили, идем к уровню Ростовской области, для нас это показатель. Я очень рассчитываю, что мы в обозначенные сроки к этим цифрам придем», — сказал Пушилин. Новости Донецка - Сегодня, 18:15 4 С 1 июля в ДНР повысятся зарплаты, пенсии и социальные пособияС 1 июля в ДНР повысятся размеры зарплат, пенсий и социальных пособий. Это подтвердил Денис Пушилин в ходе открытого диалога с журналистами 16 июня.По словам Пушилина, зарплата бюджетников вырастет на 25 процентов. Размер социальных пособий вырастет в среднем на 14,7%, минимальная пенсия увеличится до 6571 рубля«Да, с 1 июля запланированное повышение состоится — это заработные платы бюджетникам, пенсии, социальные пособия.Повышение зарплат бюджетникам и пенсий автоматически подтягивает и повышение заработных плат по другим отраслям. Это будет неправильно, если будет большая разница. Так или иначе, все остальные, в том числе и частные предприятия, вынуждены будут повышать заработную плату. Мы, как и говорили, идем к уровню Ростовской области, для нас это показатель. Я очень рассчитываю, что мы в обозначенные сроки к этим цифрам придем», — сказал Пушилин. Новости Донецка - Сегодня, 18:15 4

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