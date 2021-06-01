Аксенов оценил ущерб от подтоплений в Ялте

"Природная катастрофа… Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит… В Ялте ситуация самая тяжелая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой", - сказал Аксенов журналистам.

Фото: © РИА Новости / Константин МихальчевскийСтихия нанесла во многом катастрофический ущерб Ялте, особенно в местах выхода рек из берегов, есть люди, которые полностью потеряли свое имущество, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.По его словам, на сегодня стоит задача снять острые моменты, связанные с обеспечением всем необходимым для жизнедеятельности людей, оказавшимся в зоне подтопления.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.