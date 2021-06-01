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Силовики провели зачистку Центрального рынка. Под удар первыми попали «валютчики». ФОТО

verter Сегодня, 19:3017Новости
Силовики провели зачистку Центрального рынка. Под удар первыми попали «валютчики». ФОТО
В Северодонецке проведены мероприятия по профилактике правонарушений, касающихся валютных операций. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, во время отработки территории Центрального рынка участковыми офицерами полиции был привлечен к административной ответственности 58-летний местный житель за обмен валюты другого государства без лицензии НБУ.


Материалы административного протокола по ст. 162 КУоАП «Нарушение правил о валютных операциях» направлены в суд для рассмотрения, назначения наказания и определение судьбы денежных средств, которые стали предметом незаконной сделки.

Отмечается, что превентивные рейды и проверки деятельности лиц, занимающихся валютными операциями на территории Северодонецка, будут продолжаться и в дальнейшем. Новости Региона - Сегодня, 18:42 266

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