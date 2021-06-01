При пожаре в районе Лужников пострадали четыре человека

"Пострадавшие есть. Это один из сотрудников, который здесь работает, но он от госпитализации отказался. Два человека пожарных получили тепловой удар, но они от госпитализации отказались. Третий вдохнул пары пенообразователя, сейчас находится в институте Склифосовского, достаточно легкая травма, но тем не менее надо было его отправить, чтобы специалисты посмотрели и мы убедились, что он вне опасности", - сообщил Бирюков.

"Пожарные работают профессионально. Штабом принято решение не направлять людей в очаг пожара, и за счет применения авиации удалось достаточно быстро ликвидировать возгорание. Сегодня мы подходим к завершению пожара", - добавил он.

"Здесь на складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ, бытовой техники", — сказал заммэра, подчеркнув, что жилой фонд находится в отдалении, а системы жизнеобеспечения работают.

Фото: © РИА Новости / Павел БедняковТрое пожарных и один сотрудник склада пострадали при пожаре на пиротехническом складе на Лужнецкой набережной, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.По словам заммэра, первый пожарный расчет был на месте через 8 минут, были подняты три вертолета, а также задействован пожарный катер и порядка 40 единиц пожарной техники.Он также рассказал, что проверку помещения с пиротехникой проводили в июле 2019 года, в результате которой были сделаны небольшие замечания. Вскоре их устранили.О крупном пожаре на складе пиротехники в районе Лужников стало известно сегодня вечером. По данным столичного главка МЧС, сообщение о возгорании по адресу Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4 поступило в 17:36.За несколько километров были слышны хлопки, а в небо поднимался черным дым с проблеском салютов.Движение на набережной ограничили.Столичная прокуратура начала проверку.