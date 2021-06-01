Дипломаты Украины и Турции обсудили сотрудничество в Чёрном море

«Министры обсудили возможности усиленного сотрудничества ВМС Украины и Турции, которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами — членами НАТО, и в целом взаимодействие государств Совета безопасности на Чёрном море», — говорится в заявлении МИД Украины.

Фото: ©mfa.gov.uaГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в рамках которых они обсудили сотрудничество между странами в Черноморском регионе.Об этом сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства, передает RT.Вместе с этим Чавушоглу принял приглашение своего украинского коллеги посетить Украину для проведения переговоров по поводу комплекса украинского-турецких стратегических отношений.В мае глава МИД России Сергей Лавров предостерёг Анкару от поощрения агрессивных инициатив Киева в отношении Крыма, которые российская сторона расценивает как посягательство на территориальную целостность государства.