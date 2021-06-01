На КПВВ в Станице со стороны Луганска появилось нововведение



На линии разграничения у Станицы Луганской было открыто почтовое отделение «Почты ЛНР», передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на ОБСЕ.

«На блокпосте со стороны Луганска наблюдатели видели 1 ранее зафиксированный контейнер. Женщина (30-39 лет), которая, по её словам, там работает, сообщила команде Миссии, что с 14 июня в контейнере открыто «почтовое отделение», которое работает ежедневно (кроме воскресенья) с 09:00 до 16:00», — рассказали в ОБСЕ. Удобный город - Сегодня, 06:00 422 На пункте перехода у Станицы Луганской, со стороны Луганска открылось почтовое отделение.На линии разграничения у Станицы Луганской было открыто почтовое отделение «Почты ЛНР», передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на ОБСЕ.«На блокпосте со стороны Луганска наблюдатели видели 1 ранее зафиксированный контейнер. Женщина (30-39 лет), которая, по её словам, там работает, сообщила команде Миссии, что с 14 июня в контейнере открыто «почтовое отделение», которое работает ежедневно (кроме воскресенья) с 09:00 до 16:00», — рассказали в ОБСЕ. Удобный город - Сегодня, 06:00 422

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