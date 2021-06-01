На границе с Россией с помощью БТРа поймали контрабандистов сигарет. ВИДЕО

На Луганщине на границе с Россией, после неудачной попытки подкупа военнослужащего Госпогранслужбы, прекращено перемещение крупной партии табачных изделий на сумму свыше 2 миллионов гривен. Контрабандисты пытались переместить из России в грузовике «ЗИЛ» 193 ящика сигарет.Вблизи населенного пункта Светлое, что в Луганской области, состоялось задержание масштабной контрабанды табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ накануне.«Накануне в военнослужащего Госпогранслужбы обратился гражданин Украины с «предложением» в 500 долларов, чтобы незаконное перемещение большой партии табака прошло» гладко «. Надеясь, что пограничники согласились на эту сделку, дельцы начали действовать ночью. Мужчины подъехали к границе транспортным средством, чтобы погрузить товар. Однако здесь их ожидала неожиданность — они были задержаны с поличным сотрудниками ВВВБ по Луганскому отряду, военнослужащими Луганского отряда и сотрудниками Национальной полиции. Мероприятия проводились под процессуальным руководством Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере. Всего в ходе мероприятий задержано четверых человек, транспортное средство марки ЗИЛ, 193 ящика сигарет без акцизных марок. Отдельно был задокументирован факт предоставления неправомерного вознаграждения, где обличителем взяткодателя выступил военнослужащий Луганского пограничного отряда. Сейчас продолжаются следственные действия», — говорится в сообщении.Новости Региона - Сегодня, 07:38 99