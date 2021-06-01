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На АЗС Донецка со вчерашнего дня подорожали популярные марки бензина

bot Сегодня, 09:150Новости
На АЗС Донецка со вчерашнего дня подорожали популярные марки бензина
В Донецке подорожал бензин АИ-95. Его стоимость с 19 июня будет составлять 53 руб. Об этом сообщает редакция «DNR LIVE».
Так же на АЗС Донецка подорожал бензин марки А-100 на 7 рублей. Его цена составляет 63 рубля за литр. Об этом сообщили журналистам представители ГП «РТК». Новости Донецка - Сегодня, 09:00 124

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