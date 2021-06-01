Погребинский: Кремль отвергнет предложения обменять Донбасс на невступление Украины в НАТО

Итоги недавнего саммита в Женеве президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена соответственно, крайне неприятны для правящей элиты Украины. Об этом в интервью украинскому интернет-телеканалу «Перший Козацький» сообщил по видеосвязи директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», политолог Михаил Погребинский.Эксперт предположил, что Путин на переговорах не добился каких-либо серьезных положительных результатов для Москвы. В любом случае, реальные данные вряд ли обнародуют в ближайшее время, но для Украины тревожный звонок прозвучал. Украинская тематика на указанной встрече глав государств подробно не обсуждалась, но российский лидер отчетливо дал понять американскому коллеге, что для РФ неприемлемы милитаризация Украины и нахождение на её земле войск НАТО.Что касается урегулирования конфликта на Донбассе, то в этом вопросе также ничего не поменялось. Поэтому прогресса ожидать не стоит и как будут реализовываться Минские соглашения, непонятно. Более того, Кремль отвергнет любое возможное предложение Белого дома по обмену Донбасса на невступление Киева в Альянс."Козак (замглавы администрации президента РФ – ред.) сказал, что он надеется на прогресс. Давайте тоже надеяться", заметил он."Но Путин явно дал понять, что даже если ему скажут «сдай Донбасс, и мы берем на себя обязательства, чтобы Украина не стала членом НАТО», то он все равно не поверит", – добавил он.Погребинский считает, что российское руководство будет смотреть исключительно на реальные шаги Запада. Например, Москву беспокоит создание на Украине базы ВМС Великобритании."Думаю, что об этих темах они не договорились, они вскользь коснулись", – пояснил он."Их (положительные изменения на Донбассе – ред.) можно было бы ожидать в том случае, если бы было сказано внятно и четко, что не просто «мы согласны с тем, что Минские соглашения должны стать основой», а о том, что надо вносить изменения в Конституцию, чтобы это было содержательно", – объяснил он.Политолог подчеркнул, что Вашингтон не прекращает говорить о соблюдении Минских соглашений и одновременно обвинять Москву в невыполнении обязательств. По его мнению, – «это тупик».