Ученый предупредил о недопустимости глюкозного голодания после вакцинации

Глюкозное голодание может негативно повлиять на выработку антител после вакцинации от COVID-19, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.Фото:Невские НовостиТакое явление обычно следует после длительных физических нагрузок, требующих выносливости: заплывы в бассейне, марафоны. Поэтому после вакцинации следует некоторое время избегать интенсивных занятий спортом. Особенно это актуально сейчас, когда в некоторых регионах России принято решение об обязательной вакцинации для различных категорий сотрудников. Целесообразность таких мер недавно выяснила "Свободная пресса".Голодание возникает из-за того, что мозгу после таких энергопотребляющих занятий требуется много глюкозы, и он ограничивает потребление глюкозы для того, чтобы клетки головного мозга могли ее получить. В случае недополучения глюкозы клетки мозга долго не живут, следственно, выработка антител тоже ухудшается, поделился специалист в беседе с ТАСС.Николай Денежкин