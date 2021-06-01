Россия добилась перелома в криках Прибалтики о В«советской оккупацииВ»
Страны Балтии отметили 80-летие сталинских депортаций очередными требованиями к России возместить им материальные компенсации за «советскую оккупацию». На первый взгляд эти требования традиционны и скучны до уныния, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что наступательная историческая политика России по отстаиванию правды о Второй мировой войне не прошла для Прибалтики даром. Теперь местные скандалисты не решаются совсем уж нагло врать, что Советский Союз занимался геноцидом литовцев, латышей и эстонцев, и пытаются вывести из-под удара своих недобитых «героев» — коллаборационистов.
«Восемьдесят лет назад из Литвы в Сибирь было вывезено более 20 тысяч человек, террор в течение года испытали 30 тысяч. Именно июнь 1941 года стал тем рубежом, когда начались не только ссылки литовцев, поляков, евреев и граждан Литвы других национальностей в Сибирь, чтобы уничтожить наиболее просвещенную часть общества и подорвать возможность создания независимого государства в будущем, но народ восстал, сопротивляясь советской оккупации, стремясь освободиться от оккупации, от красного террора», — прокомментировал проект резолюции литовского Сейма с требованием к России возместить ущерб за «советскую оккупацию» министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
На первый взгляд, активность литовских политиков — скука, тоска зеленая.
В Прибалтике раз в несколько лет от нечего делать стабильно призывают Москву покаяться за «советскую оккупацию» и с маниакальностью умалишенных подсчитывают точную сумму компенсаций, которые им рано или поздно заплатит страна — правопреемница СССР.
Едва ли кого-то могло удивить, что и сейчас, на 80-летие сталинских депортаций 1941 года Вильнюс этим отметился. Тем более что там сейчас у власти партия консерваторов, которая во главе страны умеет только ковыряться в исторических болячках литовского народа, перевирать историю и призывать западных союзников активнее бороться с Россией.
Между тем для людей, которые вынуждены по долгу службы год за годом, десятилетие за десятилетием наблюдать за прибалтийским «днем сурка» и самоудовлетворением прибалтов от фантазий, сколько сотен миллиардов долларов им когда-нибудь отстегнет Россия, нынешние заявления из Сейма Литвы — безусловный прогресс.
Прибалтийские политики уже не решаются верещать о сталинских депортациях из Прибалтики как о геноциде этнических литовцев, эстонцев и латышей.
Министр обороны Литвы, выражаясь птичьим языком местного официоза, воспроизвел «кремлевский нарратив». Высылка в Сибирь как попытка «уничтожить наиболее просвещенную часть общества» — это то, о чем десятилетиями говорили российские историки: депортации осуществлялись не по национальному, а по классовому принципу.
Можно называть этот принцип «нейтрализацией антисоветского элемента», а можно — «уничтожением просвещенной части общества»: это разговор об одном и том же на разных языках.
Все предыдущие десятилетия прибалтийские политики с тупым упрямством доказывали, что массовые депортации населения из Прибалтики были именно что «советским геноцидом» литовцев, латышей и эстонцев. Сталин, мол, хотел загноить в Сибири титульные народы Литвы, Латвии и Эстонии и заселить их родину русскими и прочими славянами — «советскими оккупантами», чтобы навсегда погрузить Прибалтику в «имперское рабство».
Теперь же министр обороны целой Литвы говорит, что в Сибирь высылали не только литовцев, но и поляков, евреев и прочих литовских граждан, которые могли выступить против советской власти и за независимую Литву. С чего вдруг у Арвидаса Анушаускаса проклюнулось ответственное поведение? Только одна причина.
Россия столько лет методично и настойчиво тыкала Прибалтику мордой в исторические факты и ловила на вранье, что даже самые несгибаемые «ландсбергисты» сейчас стараются придерживать язык и не подставлять себя под удар совсем уж примитивной, на раз опровергаемой ложью.
С непривычки у них это получается плохо. В конце концов, историческое мифотворчество — основа основ любого восточноевропейского национализма. Он так работает: творчески переосмыслить события прошлого, дополнить их собственными домыслами, слепить из этого свою версию истории, возвести веру в нее на уровень религиозного культа и требовать потом ото всех уважать выдуманное прошлое и не лезть с реальной историей. Потому что его авторы — жертвы, и в прошлом у них была историческая травма.
Вот и руководству Литвы так просто не перестроиться. Арвидас Анушаускас говорит о каком-то восстании Литвы против «советской оккупации» в 1941 году. О чем может идти речь? Единственные массовые выступления в Литве в этот период — еврейские погромы.
Стало быть, господин министр хочет выдать истребление евреев после 22 июня 1941 года за бунт литовцев против советской власти.
Надо полагать, за неимением возможности уничтожить Красную Армию, которая, во-первых, могла дать отпор, а во-вторых, после нападения Германии на СССР 22 июня ушла из Литвы, решили уничтожить беззащитных евреев. Евреи равно советская власть. Каунасский погром по такой логике — это национально-освободительная борьба литовского народа за независимость Литвы от Советской империи.
Как реагировать на подобную наглость? Россия за три десятилетия общения с «новыми демократиями на берегу Балтийского моря», на самом деле, реагировала по-разному.
Москва в разные годы пыталась презрительно игнорировать переписывание истории. Пыталась предложить Прибалтике «позитивную повестку», то есть обсуждать с ней не исторические болячки, а экономику, инвестиции, приграничное сотрудничество и прочие приятные вещи. Пыталась собирать всякие двусторонние комиссии историков и терпеливо выслушивать там «их, прибалтийскую, правду».
Самой эффективной оказалась стратегия называть вещи своими именами, жестко и бескомпромиссно отстаивать историческую правду и продвигать эту правду через СМИ и социальные сети на самую широкую аудиторию.
В том числе — на аудиторию в самой Прибалтике, а также на ее союзников по НАТО и ЕС.
Это работает. Страны Балтии в последние годы ноют, что Россия занимается «историческим ревизионизмом», и просят Европу защитить их от распространения «пропагандистских нарративов Кремля». Польша после скандальных заявлений Владимира Путина об «антисемитской свинье» спускает на тормозах столетие Рижского мира и отказывается от роскошного повода устроить против России новую «войну памяти».
Даже литовские консерваторы начали «фильтровать базар» из опасений, что все, что они насочиняют на темы истории, Россия может использовать против них.
«Именно в июне 1941 года нацистская Германия, оккупировавшая Литву, начала осуществлять и геноцид евреев Литвы, что открыло путь к массовым убийствам и насилию, определило уничтожение большей части еврейской общины», — говорит все тот же глава Минобороны Литвы.
В этих словах — понимание опасности.
В Вильнюсе ведь осознают, что теперь любое упоминание о Холокосте в Литве неизбежно выводит на тему осуществления геноцида евреев литовскими пособниками нацистов, которых современная Литва провозглашает своими героями.
И в России точно не упустят случая напомнить, что массовые убийства и насилие против еврейской общины Литвы начались еще до того, как эту страну оккупировали нацисты. Так что своих недоделанных «героев» нужно срочно вывести из-под удара.
Александр Носович
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