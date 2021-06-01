Россия добилась перелома в криках Прибалтики о В«советской оккупацииВ»

Страны Балтии отметили 80-летие сталинских депортаций очередными требованиями к России возместить им материальные компенсации за «советскую оккупацию». На первый взгляд эти требования традиционны и скучны до уныния, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что наступательная историческая политика России по отстаиванию правды о Второй мировой войне не прошла для Прибалтики даром. Теперь местные скандалисты не решаются совсем уж нагло врать, что Советский Союз занимался геноцидом литовцев, латышей и эстонцев, и пытаются вывести из-под удара своих недобитых «героев» — коллаборационистов.«Восемьдесят лет назад из Литвы в Сибирь было вывезено более 20 тысяч человек, террор в течение года испытали 30 тысяч. Именно июнь 1941 года стал тем рубежом, когда начались не только ссылки литовцев, поляков, евреев и граждан Литвы других национальностей в Сибирь, чтобы уничтожить наиболее просвещенную часть общества и подорвать возможность создания независимого государства в будущем, но народ восстал, сопротивляясь советской оккупации, стремясь освободиться от оккупации, от красного террора», — прокомментировал проект резолюции литовского Сейма с требованием к России возместить ущерб за «советскую оккупацию» министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.На первый взгляд, активность литовских политиков — скука, тоска зеленая.В Прибалтике раз в несколько лет от нечего делать стабильно призывают Москву покаяться за «советскую оккупацию» и с маниакальностью умалишенных подсчитывают точную сумму компенсаций, которые им рано или поздно заплатит страна — правопреемница СССР.Едва ли кого-то могло удивить, что и сейчас, на 80-летие сталинских депортаций 1941 года Вильнюс этим отметился. Тем более что там сейчас у власти партия консерваторов, которая во главе страны умеет только ковыряться в исторических болячках литовского народа, перевирать историю и призывать западных союзников активнее бороться с Россией.Между тем для людей, которые вынуждены по долгу службы год за годом, десятилетие за десятилетием наблюдать за прибалтийским «днем сурка» и самоудовлетворением прибалтов от фантазий, сколько сотен миллиардов долларов им когда-нибудь отстегнет Россия, нынешние заявления из Сейма Литвы — безусловный прогресс.Прибалтийские политики уже не решаются верещать о сталинских депортациях из Прибалтики как о геноциде этнических литовцев, эстонцев и латышей.Министр обороны Литвы, выражаясь птичьим языком местного официоза, воспроизвел «кремлевский нарратив». Высылка в Сибирь как попытка «уничтожить наиболее просвещенную часть общества» — это то, о чем десятилетиями говорили российские историки: депортации осуществлялись не по национальному, а по классовому принципу.Можно называть этот принцип «нейтрализацией антисоветского элемента», а можно — «уничтожением просвещенной части общества»: это разговор об одном и том же на разных языках.Все предыдущие десятилетия прибалтийские политики с тупым упрямством доказывали, что массовые депортации населения из Прибалтики были именно что «советским геноцидом» литовцев, латышей и эстонцев. Сталин, мол, хотел загноить в Сибири титульные народы Литвы, Латвии и Эстонии и заселить их родину русскими и прочими славянами — «советскими оккупантами», чтобы навсегда погрузить Прибалтику в «имперское рабство».Теперь же министр обороны целой Литвы говорит, что в Сибирь высылали не только литовцев, но и поляков, евреев и прочих литовских граждан, которые могли выступить против советской власти и за независимую Литву. С чего вдруг у Арвидаса Анушаускаса проклюнулось ответственное поведение? Только одна причина.Россия столько лет методично и настойчиво тыкала Прибалтику мордой в исторические факты и ловила на вранье, что даже самые несгибаемые «ландсбергисты» сейчас стараются придерживать язык и не подставлять себя под удар совсем уж примитивной, на раз опровергаемой ложью.С непривычки у них это получается плохо. В конце концов, историческое мифотворчество — основа основ любого восточноевропейского национализма. Он так работает: творчески переосмыслить события прошлого, дополнить их собственными домыслами, слепить из этого свою версию истории, возвести веру в нее на уровень религиозного культа и требовать потом ото всех уважать выдуманное прошлое и не лезть с реальной историей. Потому что его авторы — жертвы, и в прошлом у них была историческая травма.Вот и руководству Литвы так просто не перестроиться. Арвидас Анушаускас говорит о каком-то восстании Литвы против «советской оккупации» в 1941 году. О чем может идти речь? Единственные массовые выступления в Литве в этот период — еврейские погромы.Стало быть, господин министр хочет выдать истребление евреев после 22 июня 1941 года за бунт литовцев против советской власти.Надо полагать, за неимением возможности уничтожить Красную Армию, которая, во-первых, могла дать отпор, а во-вторых, после нападения Германии на СССР 22 июня ушла из Литвы, решили уничтожить беззащитных евреев. Евреи равно советская власть. Каунасский погром по такой логике — это национально-освободительная борьба литовского народа за независимость Литвы от Советской империи.Как реагировать на подобную наглость? Россия за три десятилетия общения с «новыми демократиями на берегу Балтийского моря», на самом деле, реагировала по-разному.Москва в разные годы пыталась презрительно игнорировать переписывание истории. Пыталась предложить Прибалтике «позитивную повестку», то есть обсуждать с ней не исторические болячки, а экономику, инвестиции, приграничное сотрудничество и прочие приятные вещи. Пыталась собирать всякие двусторонние комиссии историков и терпеливо выслушивать там «их, прибалтийскую, правду».Самой эффективной оказалась стратегия называть вещи своими именами, жестко и бескомпромиссно отстаивать историческую правду и продвигать эту правду через СМИ и социальные сети на самую широкую аудиторию.В том числе — на аудиторию в самой Прибалтике, а также на ее союзников по НАТО и ЕС.Это работает. Страны Балтии в последние годы ноют, что Россия занимается «историческим ревизионизмом», и просят Европу защитить их от распространения «пропагандистских нарративов Кремля». Польша после скандальных заявлений Владимира Путина об «антисемитской свинье» спускает на тормозах столетие Рижского мира и отказывается от роскошного повода устроить против России новую «войну памяти».Даже литовские консерваторы начали «фильтровать базар» из опасений, что все, что они насочиняют на темы истории, Россия может использовать против них.«Именно в июне 1941 года нацистская Германия, оккупировавшая Литву, начала осуществлять и геноцид евреев Литвы, что открыло путь к массовым убийствам и насилию, определило уничтожение большей части еврейской общины», — говорит все тот же глава Минобороны Литвы.В этих словах — понимание опасности.В Вильнюсе ведь осознают, что теперь любое упоминание о Холокосте в Литве неизбежно выводит на тему осуществления геноцида евреев литовскими пособниками нацистов, которых современная Литва провозглашает своими героями.И в России точно не упустят случая напомнить, что массовые убийства и насилие против еврейской общины Литвы начались еще до того, как эту страну оккупировали нацисты. Так что своих недоделанных «героев» нужно срочно вывести из-под удара.Александр Носович