Возросло число пострадавших и пропавших после ливней в Ялте

Количество пропавших без вести людей после подтопления из-за ливней в Ялте выросло до двух, пострадавших – до 24 человек, туристов среди них нет, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.«Число пострадавших достигло 24, двое значатся среди пропавших без вести и подтвержден один погибший. Туристов среди пострадавших нет, и травмы легкие все», – приводит слова Павленко ТАСС.Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Ранее сообщалось, что от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.