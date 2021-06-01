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Возросло число пострадавших и пропавших после ливней в Ялте

Sergey Сегодня, 10:450Новости
Возросло число пострадавших и пропавших после ливней в Ялте
Количество пропавших без вести людей после подтопления из-за ливней в Ялте выросло до двух, пострадавших – до 24 человек, туристов среди них нет, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«Число пострадавших достигло 24, двое значатся среди пропавших без вести и подтвержден один погибший. Туристов среди пострадавших нет, и травмы легкие все», – приводит слова Павленко ТАСС.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Ранее сообщалось, что от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.

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