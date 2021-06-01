Депутат Рады: После удара ВСУ по Донбассу Украина может потерять Киев

Такое предположение сделал в эфире украинского телеканала NewsOne депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин.Он считает, что наступательная операция ВСУ против Донецка и Луганска способна перерасти в вооруженное столкновение с регулярными Вооруженными силами Российской Федерации.Волошин предположил, что в ответ на агрессию Киева против Донбасса Москва способна высадить десант на Черноморском побережье в районе Одессы и даже развернуть наступление на Киев. А так как Вооруженные силы РФ располагают мощной группировкой вблизи украинских границ, то описанный депутатом сценарий может начать реализовываться уже в конце лета или начале осени.И в этом случае, считает Волошин, можно не сомневаться в исходе кампании: Россия нанесет ВСУ быстрое и решительное поражение, на это у нее ресурсов хватит.С другой стороны, по мнению депутата, украинскому президенту Владимиру Зеленскому не следует разжигать панику по поводу вероятной «российской агрессии."Надевать старые поношенные сапоги Турчинова и рассказывать о том, что завтра русские танки войдут в Киев – это, конечно, вряд ли серьезный подход для президента Украины", - считает Волошин.Ранее Москва неоднократно заявляла, что единственным путем мирного решения конфликта на Донбассе является последовательное выполнение Минских соглашений.источник