Повышение спроса на российские товары зафиксировано в Европе

Взаимный торговый оборот увеличился между Российской Федерацией и Евросоюзом. Показатель находился на уровне 70,3 млрд евро по итогам января-апреля текущего года.PrScr Twitter / @MaritimeManualЕвропейская экономика восстанавливается после пандемии медленными темпами. Спрос на российские товары повышается. Импортные поставки в ЕС из России достигли 42,5 млрд евро по итогам первых четырех месяцев 2021 года. Полученный результат на 12,5% больше аналогичного показателя, фиксированного годом ранее, передает РИА Новости.В большинстве случаев Евросоюз закупает российскую продукцию топливно-энергетического комплекса. В Евростате оживление взаимной торговли между странами объясняют поэтапным ослаблением ограничений. Недавно президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что экономические показатели вернутся к доковидному значению в первом квартале 2022 года.Мария Верескова