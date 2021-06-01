Как луганчанам без штрафов и проблем вклеить «просроченное фото» в украинский паспорт



Своим опытом, как вклеить фото в украинский паспорт, при просроченных 11 месяцах поделилась луганчанка в одном из телеграм-чатах.

Цитируем полностью:

«Делюсь своим опытом по вклейке фото в паспорт. Вклеивала 9 июня.

Гражданам с неподконтрольной территории фото вклеивают только в ПАСПОРТНОМ СТОЛЕ. (Ходила в ЦНАП и другие, в Луганской области не работают с ОРДЛО!?).

В понедельник — выходной.

ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ:

права,

заграничный паспорт,

карта Приватбанка именная с фото,

санкнижка

Что-то одно из этого.

А также:

3 фотографии на белом фоне,

оригиналы и копии паспорта (страницы: первая , вторая, третья у кого уже есть вклеенное фото в 25 лет и прописка)

код из налоговой.

У меня был пропуск из налоговой выданный в 2010 году. НЕ КАТИТ!!

Специалисты должны послать запрос, а запрос в ЛНР — для них невозможно сейчас.

Ксерокопию кода вернули, не взяли.

Стоимость ксерокопии — 1 гривна прокат.

Покупаете форму Ф1 две штуки (где купить — скажут).

ЕСЛИ НЕТ ДОКУМЕНТОВ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ.



Карта Приватбанка есть — отлично!

Идете в любое отделение, берёте справку об открытии счёта.

НО... Если карта заблокированна, не верефицированна, в минусах — справку не дадут.

И счёт не откроют!!

Так как ваш паспорт считается недействительным!

Карантин не распространяется на работу банковской системы!

Это только в паспортном вас не штрафуют за просрочку вклейки фото и вклеивают, не заставляя менять на АйДи — карту.

Как только закончится карантин — 30 календарных дней с момента окончания карантина даётся всем, кто не вклеил фото, попав под карантин (с апреля 2020 года).

У меня карта была заблокированна, остаток денег списан за обслуживание карты.

Справку не дали, загранпаспорта, водительских прав не было.

Можно было 2 свидетеля — но тогда АйДи делать.

ВЫХОД — САНКНИЖКА!

Которую можно сделать в поликлинике.

Покупаете 2 формы (скажите на санкнижку) и 2 ваших фото как на паспорт, обращаетесь в регистратуру...

Ксерокопию санкнижки прилагаете, оригинал остается у вас.

Садитесь заполняете заявление и анкеты на украинском языке, образцы дают, спросить можно если не понятно, отвечают терпеливо. Проверяют внимательно.

Сдали документы — паспортный стол отправляет запрос в поликлинику, получает ответ и вклеивает фото.

Утром сдадите — через 2-3 часа заберете.

После обеда сдадите — в 9-10 утра на следующий день.

Срок ожидания зависит от скорости подтверждения документа.

Быстрее всего подтверждаются данные санкнижки!

Делала вытяг из реестра выборцив — оказался не нужен. Справка переселенца тоже не нужна. Ну это к слову.



Паспорт был подплывший чуть (подмок). Предложили поменять на карту АйДи.

Но я сказала, что денег у меня нет на айди и жить мне тут не за что, чтобы его ждать.

Тем более, что на АйДи нужно записываться по электронной очереди, не смотря на то, что ты уже приехал и стоишь перед окошком)

P.S моя просрочка по вклейке фото в паспорт книжку 11 МЕСЯЦЕВ.

Вклеели без штрафа и без глупых вопросов. Все четко и быстро.

Главное СЛЫШАТЬ специалиста.

Если не нашли общий язык- обратитесь в другой паспортный стол. Вас регистрируют только тогда, когда вы принесёте весь пакет документов, а пока вы их не собрали, вольны выбирать сами у кого получать услугу. Школа выживания - Сегодня, 12:52 56 У луганчан возникает необходимость вклеить фотографию по возрасту в украинский паспорт, но многие просрочили установленные сроки. Но в принципе решить проблему можно, и нет тут ничего страшного. И даже проблему с заменой синей книжки на пластиковую АйДи карту можно решить.Своим опытом, как вклеить фото в украинский паспорт, при просроченных 11 месяцах поделилась луганчанка в одном из телеграм-чатах.Цитируем полностью:«Делюсь своим опытом по вклейке фото в паспорт. Вклеивала 9 июня.Гражданам с неподконтрольной территории фото вклеивают только в ПАСПОРТНОМ СТОЛЕ. (Ходила в ЦНАП и другие, в Луганской области не работают с ОРДЛО!?).В понедельник — выходной.права,заграничный паспорт,карта Приватбанка именная с фото,санкнижкаЧто-то одно из этого.А также:3 фотографии на белом фоне,оригиналы и копии паспорта (страницы: первая , вторая, третья у кого уже есть вклеенное фото в 25 лет и прописка)код из налоговой.У меня был пропуск из налоговой выданный в 2010 году. НЕ КАТИТ!!Специалисты должны послать запрос, а запрос в ЛНР — для них невозможно сейчас.Ксерокопию кода вернули, не взяли.Стоимость ксерокопии — 1 гривна прокат.Покупаете форму Ф1 две штуки (где купить — скажут).Карта Приватбанка есть — отлично!Идете в любое отделение, берёте справку об открытии счёта.НО... Если карта заблокированна, не верефицированна, в минусах — справку не дадут.И счёт не откроют!!Так как ваш паспорт считается недействительным!Карантин не распространяется на работу банковской системы!Это только в паспортном вас не штрафуют за просрочку вклейки фото и вклеивают, не заставляя менять на АйДи — карту.Как только закончится карантин — 30 календарных дней с момента окончания карантина даётся всем, кто не вклеил фото, попав под карантин (с апреля 2020 года).У меня карта была заблокированна, остаток денег списан за обслуживание карты.Справку не дали, загранпаспорта, водительских прав не было.Можно было 2 свидетеля — но тогда АйДи делать.Которую можно сделать в поликлинике.Покупаете 2 формы (скажите на санкнижку) и 2 ваших фото как на паспорт, обращаетесь в регистратуру...Ксерокопию санкнижки прилагаете, оригинал остается у вас.Садитесь заполняете заявление и анкеты на украинском языке, образцы дают, спросить можно если не понятно, отвечают терпеливо. Проверяют внимательно.Сдали документы — паспортный стол отправляет запрос в поликлинику, получает ответ и вклеивает фото.Утром сдадите — через 2-3 часа заберете.После обеда сдадите — в 9-10 утра на следующий день.Срок ожидания зависит от скорости подтверждения документа.Делала вытяг из реестра выборцив — оказался не нужен. Справка переселенца тоже не нужна. Ну это к слову.Паспорт был подплывший чуть (подмок). Предложили поменять на карту АйДи.Но я сказала, что денег у меня нет на айди и жить мне тут не за что, чтобы его ждать.Тем более, что на АйДи нужно записываться по электронной очереди, не смотря на то, что ты уже приехал и стоишь перед окошком)P.S моя просрочка по вклейке фото в паспорт книжку 11 МЕСЯЦЕВ.Вклеели без штрафа и без глупых вопросов. Все четко и быстро.Главное СЛЫШАТЬ специалиста.Если не нашли общий язык- обратитесь в другой паспортный стол. Вас регистрируют только тогда, когда вы принесёте весь пакет документов, а пока вы их не собрали, вольны выбирать сами у кого получать услугу. Школа выживания - Сегодня, 12:52 56

Метки: {keywords}