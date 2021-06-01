Как луганчанам без штрафов и проблем вклеить «просроченное фото» в украинский паспорт
У луганчан возникает необходимость вклеить фотографию по возрасту в украинский паспорт, но многие просрочили установленные сроки. Но в принципе решить проблему можно, и нет тут ничего страшного. И даже проблему с заменой синей книжки на пластиковую АйДи карту можно решить.
Своим опытом, как вклеить фото в украинский паспорт, при просроченных 11 месяцах поделилась луганчанка в одном из телеграм-чатах.
Цитируем полностью:
«Делюсь своим опытом по вклейке фото в паспорт. Вклеивала 9 июня.
Гражданам с неподконтрольной территории фото вклеивают только в ПАСПОРТНОМ СТОЛЕ. (Ходила в ЦНАП и другие, в Луганской области не работают с ОРДЛО!?).
В понедельник — выходной.
ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ:
права,
заграничный паспорт,
карта Приватбанка именная с фото,
санкнижка
Что-то одно из этого.
А также:
3 фотографии на белом фоне,
оригиналы и копии паспорта (страницы: первая , вторая, третья у кого уже есть вклеенное фото в 25 лет и прописка)
код из налоговой.
У меня был пропуск из налоговой выданный в 2010 году. НЕ КАТИТ!!
Специалисты должны послать запрос, а запрос в ЛНР — для них невозможно сейчас.
Ксерокопию кода вернули, не взяли.
Стоимость ксерокопии — 1 гривна прокат.
Покупаете форму Ф1 две штуки (где купить — скажут).
ЕСЛИ НЕТ ДОКУМЕНТОВ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ.
Карта Приватбанка есть — отлично!
Идете в любое отделение, берёте справку об открытии счёта.
НО... Если карта заблокированна, не верефицированна, в минусах — справку не дадут.
И счёт не откроют!!
Так как ваш паспорт считается недействительным!
Карантин не распространяется на работу банковской системы!
Это только в паспортном вас не штрафуют за просрочку вклейки фото и вклеивают, не заставляя менять на АйДи — карту.
Как только закончится карантин — 30 календарных дней с момента окончания карантина даётся всем, кто не вклеил фото, попав под карантин (с апреля 2020 года).
У меня карта была заблокированна, остаток денег списан за обслуживание карты.
Справку не дали, загранпаспорта, водительских прав не было.
Можно было 2 свидетеля — но тогда АйДи делать.
ВЫХОД — САНКНИЖКА!
Которую можно сделать в поликлинике.
Покупаете 2 формы (скажите на санкнижку) и 2 ваших фото как на паспорт, обращаетесь в регистратуру...
Ксерокопию санкнижки прилагаете, оригинал остается у вас.
Садитесь заполняете заявление и анкеты на украинском языке, образцы дают, спросить можно если не понятно, отвечают терпеливо. Проверяют внимательно.
Сдали документы — паспортный стол отправляет запрос в поликлинику, получает ответ и вклеивает фото.
Утром сдадите — через 2-3 часа заберете.
После обеда сдадите — в 9-10 утра на следующий день.
Срок ожидания зависит от скорости подтверждения документа.
Быстрее всего подтверждаются данные санкнижки!
Делала вытяг из реестра выборцив — оказался не нужен. Справка переселенца тоже не нужна. Ну это к слову.
Паспорт был подплывший чуть (подмок). Предложили поменять на карту АйДи.
Но я сказала, что денег у меня нет на айди и жить мне тут не за что, чтобы его ждать.
Тем более, что на АйДи нужно записываться по электронной очереди, не смотря на то, что ты уже приехал и стоишь перед окошком)
P.S моя просрочка по вклейке фото в паспорт книжку 11 МЕСЯЦЕВ.
Вклеели без штрафа и без глупых вопросов. Все четко и быстро.
Главное СЛЫШАТЬ специалиста.
Если не нашли общий язык- обратитесь в другой паспортный стол. Вас регистрируют только тогда, когда вы принесёте весь пакет документов, а пока вы их не собрали, вольны выбирать сами у кого получать услугу. Школа выживания - Сегодня, 12:52 56
Своим опытом, как вклеить фото в украинский паспорт, при просроченных 11 месяцах поделилась луганчанка в одном из телеграм-чатах.
Цитируем полностью:
«Делюсь своим опытом по вклейке фото в паспорт. Вклеивала 9 июня.
Гражданам с неподконтрольной территории фото вклеивают только в ПАСПОРТНОМ СТОЛЕ. (Ходила в ЦНАП и другие, в Луганской области не работают с ОРДЛО!?).
В понедельник — выходной.
ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ:
права,
заграничный паспорт,
карта Приватбанка именная с фото,
санкнижка
Что-то одно из этого.
А также:
3 фотографии на белом фоне,
оригиналы и копии паспорта (страницы: первая , вторая, третья у кого уже есть вклеенное фото в 25 лет и прописка)
код из налоговой.
У меня был пропуск из налоговой выданный в 2010 году. НЕ КАТИТ!!
Специалисты должны послать запрос, а запрос в ЛНР — для них невозможно сейчас.
Ксерокопию кода вернули, не взяли.
Стоимость ксерокопии — 1 гривна прокат.
Покупаете форму Ф1 две штуки (где купить — скажут).
ЕСЛИ НЕТ ДОКУМЕНТОВ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ.
Карта Приватбанка есть — отлично!
Идете в любое отделение, берёте справку об открытии счёта.
НО... Если карта заблокированна, не верефицированна, в минусах — справку не дадут.
И счёт не откроют!!
Так как ваш паспорт считается недействительным!
Карантин не распространяется на работу банковской системы!
Это только в паспортном вас не штрафуют за просрочку вклейки фото и вклеивают, не заставляя менять на АйДи — карту.
Как только закончится карантин — 30 календарных дней с момента окончания карантина даётся всем, кто не вклеил фото, попав под карантин (с апреля 2020 года).
У меня карта была заблокированна, остаток денег списан за обслуживание карты.
Справку не дали, загранпаспорта, водительских прав не было.
Можно было 2 свидетеля — но тогда АйДи делать.
ВЫХОД — САНКНИЖКА!
Которую можно сделать в поликлинике.
Покупаете 2 формы (скажите на санкнижку) и 2 ваших фото как на паспорт, обращаетесь в регистратуру...
Ксерокопию санкнижки прилагаете, оригинал остается у вас.
Садитесь заполняете заявление и анкеты на украинском языке, образцы дают, спросить можно если не понятно, отвечают терпеливо. Проверяют внимательно.
Сдали документы — паспортный стол отправляет запрос в поликлинику, получает ответ и вклеивает фото.
Утром сдадите — через 2-3 часа заберете.
После обеда сдадите — в 9-10 утра на следующий день.
Срок ожидания зависит от скорости подтверждения документа.
Быстрее всего подтверждаются данные санкнижки!
Делала вытяг из реестра выборцив — оказался не нужен. Справка переселенца тоже не нужна. Ну это к слову.
Паспорт был подплывший чуть (подмок). Предложили поменять на карту АйДи.
Но я сказала, что денег у меня нет на айди и жить мне тут не за что, чтобы его ждать.
Тем более, что на АйДи нужно записываться по электронной очереди, не смотря на то, что ты уже приехал и стоишь перед окошком)
P.S моя просрочка по вклейке фото в паспорт книжку 11 МЕСЯЦЕВ.
Вклеели без штрафа и без глупых вопросов. Все четко и быстро.
Главное СЛЫШАТЬ специалиста.
Если не нашли общий язык- обратитесь в другой паспортный стол. Вас регистрируют только тогда, когда вы принесёте весь пакет документов, а пока вы их не собрали, вольны выбирать сами у кого получать услугу. Школа выживания - Сегодня, 12:52 56
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