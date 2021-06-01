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В ПриватБанке изменили правила использования пластиковых карт для всех клиентов.

bot Сегодня, 14:3026Новости
В ПриватБанке изменили правила использования пластиковых карт для всех клиентов.
Как сообщили в ПриватБанке, новые правила были внедрены в рамках закона о финансовом мониторинге, в противном случае, банк не смог бы продолжить обслуживание клиентов.
Согласно Закону Украины № 361-IX от 06.12.2019 и Постановлению НБУ № 65 от 16.05.2020, которые были приняты в качестве противодействия взяточничеству, операциям по отмыванию денег и финансированию терроризма, украинцам придется придерживаться новых правил при осуществлении денежных переводов.

При пополнении бизнес-карты на любую сумму в приложении Приват24 или терминале самообслуживания система ПриватБанка автоматически переадресует клиента на страницу пополнения текущего счета получателя. Здесь нужно будет ввести в соответствующие поля все обязательные реквизиты, включая .
Если сумма платежа на карту ПриватБанка с карт других банков превышает 30 000 гривен в месяц, то такой платеж будет заблокирован. Такие переводы нужно будет пополнять только через IBAN-номер текущего счета клиента Приватбанка.
Указанные правила будут действовать для пополнения всех видов бизнес-карт ПриватБанка. Новости Украины - Сегодня, 14:30 2

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