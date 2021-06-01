«Новая почта» разъяснила, сколько будут стоить ее услуги во втором полугодии 2021 года.
В компании «Новая почта» рассказали о том, сколько будут стоить их услуги во втором полугодии 2021 года. Несмотря на то, что все вокруг безостановочно дорожает, почтовая компания решила не поднимать тарифы на свои услуги, чтобы остаться доступной и востребованной украинцами.
«В этом году мы пока не планируем повышать тарифы на свои услуги. На сегодняшний день они остаются актуальными», — сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос одного из отечественных СМИ.
В тоже время, «Новая почта» постоянно расширяет спектр своих услуг, чтобы сделать их еще более доступными и максимально удобными для пользователей. В частности, недавно в арсенале почтового оператора появилась услуга, которая предоставляет клиентам возможность управлять доставкой посылки.
Причем ею можно управлять с разных устройств:
со стационарного компьютера,
со смартфона.
После того, как посылка будет зарегистрирована «Новой почтой» и намечен пункт ее назначения, клиент получит SMS-сообщение или сообщение на Viber, в котором будет содержаться ссылка для того, чтобы он мог управлять постовым отправлением.
Какие функции будут доступны клиенту
Он сможет продлевать срок хранения в случае автовозврата отправления.
Клиент также может переадресовать посылку в другое отделение Новой почты или в почтомат.
Можно перенести дату и время доставки посылки по указанному адресу.
Можно вернуть посылку обратно. Эта функция доступна только отправителю почтового груза.
Можно даже отказаться от посылки, не приходя при этом в почтовое отделение.
Клиент также может проследить маршрут движения посылки.
Можно проложить маршрут к заданному отделению.
И, наконец, клиент может получить от почтового оператора отчет с детализацией оплаты.
Причем все эти функции доступны и отправителю посылки, и ее получателю, который указан в накладной.
Новости Украины - Сегодня, 15:11 17
«В этом году мы пока не планируем повышать тарифы на свои услуги. На сегодняшний день они остаются актуальными», — сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос одного из отечественных СМИ.
В тоже время, «Новая почта» постоянно расширяет спектр своих услуг, чтобы сделать их еще более доступными и максимально удобными для пользователей. В частности, недавно в арсенале почтового оператора появилась услуга, которая предоставляет клиентам возможность управлять доставкой посылки.
Причем ею можно управлять с разных устройств:
со стационарного компьютера,
со смартфона.
После того, как посылка будет зарегистрирована «Новой почтой» и намечен пункт ее назначения, клиент получит SMS-сообщение или сообщение на Viber, в котором будет содержаться ссылка для того, чтобы он мог управлять постовым отправлением.
Какие функции будут доступны клиенту
Он сможет продлевать срок хранения в случае автовозврата отправления.
Клиент также может переадресовать посылку в другое отделение Новой почты или в почтомат.
Можно перенести дату и время доставки посылки по указанному адресу.
Можно вернуть посылку обратно. Эта функция доступна только отправителю почтового груза.
Можно даже отказаться от посылки, не приходя при этом в почтовое отделение.
Клиент также может проследить маршрут движения посылки.
Можно проложить маршрут к заданному отделению.
И, наконец, клиент может получить от почтового оператора отчет с детализацией оплаты.
Причем все эти функции доступны и отправителю посылки, и ее получателю, который указан в накладной.
Новости Украины - Сегодня, 15:11 17
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