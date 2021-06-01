«Новая почта» разъяснила, сколько будут стоить ее услуги во втором полугодии 2021 года.





«В этом году мы пока не планируем повышать тарифы на свои услуги. На сегодняшний день они остаются актуальными», — сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос одного из отечественных СМИ.

В тоже время, «Новая почта» постоянно расширяет спектр своих услуг, чтобы сделать их еще более доступными и максимально удобными для пользователей. В частности, недавно в арсенале почтового оператора появилась услуга, которая предоставляет клиентам возможность управлять доставкой посылки.

Причем ею можно управлять с разных устройств:

со стационарного компьютера,

со смартфона.

После того, как посылка будет зарегистрирована «Новой почтой» и намечен пункт ее назначения, клиент получит SMS-сообщение или сообщение на Viber, в котором будет содержаться ссылка для того, чтобы он мог управлять постовым отправлением.



Какие функции будут доступны клиенту

Он сможет продлевать срок хранения в случае автовозврата отправления.

Клиент также может переадресовать посылку в другое отделение Новой почты или в почтомат.

Можно перенести дату и время доставки посылки по указанному адресу.

Можно вернуть посылку обратно. Эта функция доступна только отправителю почтового груза.

Можно даже отказаться от посылки, не приходя при этом в почтовое отделение.

Клиент также может проследить маршрут движения посылки.

Можно проложить маршрут к заданному отделению.

И, наконец, клиент может получить от почтового оператора отчет с детализацией оплаты.

Причем все эти функции доступны и отправителю посылки, и ее получателю, который указан в накладной.

Новости Украины - Сегодня, 15:11 17 В компании «Новая почта» рассказали о том, сколько будут стоить их услуги во втором полугодии 2021 года. Несмотря на то, что все вокруг безостановочно дорожает, почтовая компания решила не поднимать тарифы на свои услуги, чтобы остаться доступной и востребованной украинцами.«В этом году мы пока не планируем повышать тарифы на свои услуги. На сегодняшний день они остаются актуальными», — сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос одного из отечественных СМИ.В тоже время, «Новая почта» постоянно расширяет спектр своих услуг, чтобы сделать их еще более доступными и максимально удобными для пользователей. В частности, недавно в арсенале почтового оператора появилась услуга, которая предоставляет клиентам возможность управлять доставкой посылки.Причем ею можно управлять с разных устройств:со стационарного компьютера,со смартфона.После того, как посылка будет зарегистрирована «Новой почтой» и намечен пункт ее назначения, клиент получит SMS-сообщение или сообщение на Viber, в котором будет содержаться ссылка для того, чтобы он мог управлять постовым отправлением.Какие функции будут доступны клиентуОн сможет продлевать срок хранения в случае автовозврата отправления.Клиент также может переадресовать посылку в другое отделение Новой почты или в почтомат.Можно перенести дату и время доставки посылки по указанному адресу.Можно вернуть посылку обратно. Эта функция доступна только отправителю почтового груза.Можно даже отказаться от посылки, не приходя при этом в почтовое отделение.Клиент также может проследить маршрут движения посылки.Можно проложить маршрут к заданному отделению.И, наконец, клиент может получить от почтового оператора отчет с детализацией оплаты.Причем все эти функции доступны и отправителю посылки, и ее получателю, который указан в накладной.Новости Украины - Сегодня, 15:11 17

Метки: {keywords}