На КПВВ «Станица Луганская» начали реконструкцию. Люди жалуются на новые трудности при прохождении



На территории пункта пропуска у Станицы Луганской планируется создать центр предоставления админуслуг, поставить навесы и тому подобное. Ремонтные работы продлятся до конца лета.

Как сообщают волонтеры организации, дежурящие на ПП «Станица Луганская» каждый рабочий день, из-за этой реконструкции люди сталкиваются с определенными неудобствами: частные лаборатории перенесли ближе к проезжей части, скамейки у лабораторий убрали, навесов нет, а тротуарная дорога разбита.

Об этом в социальных сетях пишут и луганчане, проходившие недавно КПВВ:

«Делюсь впечатлениями о прохождении сегодня 18 июня: со стороны Станицы очень много людей с утра несмотря на дождь (навеса и лавочек так и нет, все мокли)».

«Опять смерти будут на КПВВ, жара усиливается и стоять на солнцепеке не улыбается никому. Особенно со стороны Украины. Навеса нет — стоишь под солнцем».



Маломобильным людям пожилого возраста по прежнему помогают преодолеть большие расстояния от блокпоста со стороны Луганска в пункт украинских пограничников — их подвозят электромобилями сотрудники благотворительной организации «Пролеска”.

По данным БФ «Право на захист”, только в мае таким образом помогли почти 4,5 тысячам маломобильных пожилых людей.

Связаться с благотворительной миссией «Пролеска” в «Станице Луганской” можно по телефону: 095 4459278.

Напомним, пеший КПВВ «Станица Луганская” работает стабильно в течение всего карантина. Он открыт для пересечения каждый день, с 08:00 до 16:00 по киевскому времени. Чтобы пройти здесь, необходимо соблюдать базовые требования карантина. А именно: находиться в маске или респираторе, соблюдать социальную дистанцию, согласиться на измерение температуры. Новости Региона - Сегодня, 16:14 36 В пункте пропуска «Станица Луганская» проводят реконструкцию. Как сообщают представители благотворительного фонда «Право на захист”, в Станице планируют обновить инфраструктуру по образцу КПВВ «Новотроицкое».На территории пункта пропуска у Станицы Луганской планируется создать центр предоставления админуслуг, поставить навесы и тому подобное. Ремонтные работы продлятся до конца лета.Как сообщают волонтеры организации, дежурящие на ПП «Станица Луганская» каждый рабочий день, из-за этой реконструкции люди сталкиваются с определенными неудобствами: частные лаборатории перенесли ближе к проезжей части, скамейки у лабораторий убрали, навесов нет, а тротуарная дорога разбита.Об этом в социальных сетях пишут и луганчане, проходившие недавно КПВВ:«Делюсь впечатлениями о прохождении сегодня 18 июня: со стороны Станицы очень много людей с утра несмотря на дождь (навеса и лавочек так и нет, все мокли)».«Опять смерти будут на КПВВ, жара усиливается и стоять на солнцепеке не улыбается никому. Особенно со стороны Украины. Навеса нет — стоишь под солнцем».Маломобильным людям пожилого возраста по прежнему помогают преодолеть большие расстояния от блокпоста со стороны Луганска в пункт украинских пограничников — их подвозят электромобилями сотрудники благотворительной организации «Пролеска”.По данным БФ «Право на захист”, только в мае таким образом помогли почти 4,5 тысячам маломобильных пожилых людей.Напомним, пеший КПВВ «Станица Луганская” работает стабильно в течение всего карантина. Он открыт для пересечения каждый день, с 08:00 до 16:00 по киевскому времени. Чтобы пройти здесь, необходимо соблюдать базовые требования карантина. А именно: находиться в маске или респираторе, соблюдать социальную дистанцию, согласиться на измерение температуры. Новости Региона - Сегодня, 16:14 36

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