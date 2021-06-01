Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

На КПВВ «Станица Луганская» начали реконструкцию. Люди жалуются на новые трудности при прохождении

bot Сегодня, 16:150Новости
На КПВВ «Станица Луганская» начали реконструкцию. Люди жалуются на новые трудности при прохождении
В пункте пропуска «Станица Луганская» проводят реконструкцию. Как сообщают представители благотворительного фонда «Право на захист”, в Станице планируют обновить инфраструктуру по образцу КПВВ «Новотроицкое».
На территории пункта пропуска у Станицы Луганской планируется создать центр предоставления админуслуг, поставить навесы и тому подобное. Ремонтные работы продлятся до конца лета.
Как сообщают волонтеры организации, дежурящие на ПП «Станица Луганская» каждый рабочий день, из-за этой реконструкции люди сталкиваются с определенными неудобствами: частные лаборатории перенесли ближе к проезжей части, скамейки у лабораторий убрали, навесов нет, а тротуарная дорога разбита.
Об этом в социальных сетях пишут и луганчане, проходившие недавно КПВВ:
«Делюсь впечатлениями о прохождении сегодня 18 июня: со стороны Станицы очень много людей с утра несмотря на дождь (навеса и лавочек так и нет, все мокли)».
«Опять смерти будут на КПВВ, жара усиливается и стоять на солнцепеке не улыбается никому. Особенно со стороны Украины. Навеса нет — стоишь под солнцем».

Маломобильным людям пожилого возраста по прежнему помогают преодолеть большие расстояния от блокпоста со стороны Луганска в пункт украинских пограничников — их подвозят электромобилями сотрудники благотворительной организации «Пролеска”.
По данным БФ «Право на захист”, только в мае таким образом помогли почти 4,5 тысячам маломобильных пожилых людей.
Связаться с благотворительной миссией «Пролеска” в «Станице Луганской” можно по телефону: 095 4459278.
Напомним, пеший КПВВ «Станица Луганская” работает стабильно в течение всего карантина. Он открыт для пересечения каждый день, с 08:00 до 16:00 по киевскому времени. Чтобы пройти здесь, необходимо соблюдать базовые требования карантина. А именно: находиться в маске или респираторе, соблюдать социальную дистанцию, согласиться на измерение температуры. Новости Региона - Сегодня, 16:14 36

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: