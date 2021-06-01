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Новые тарифы на электроэнергию введут уже через неделю. Самыми дорогими они будут для Луганска и Ивано-Франковска

robot Сегодня, 16:150Новости
Новые тарифы на электроэнергию введут уже через неделю. Самыми дорогими они будут для Луганска и Ивано-Франковска
На Украине уже на следующей неделе будет решен вопрос с тарифами для населения на электроэнергию, которые хотят сделать дифференцированными для разных слоев общества. Обновленное постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии решит судьбу украинцев с 1 июля.
Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что стабильность позволит бытовым потребителям планировать и принимать меры по энергосбережению. По словам главы Минэнерго, новый механизм формирования тарифов на электроэнергию будет представлен на следующей неделе.

«Мы хотим увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который даст возможность обеспечить социально уязвимую прослойку населения», — сообщил министр.

Таким образом, отдельно будет выделена категория населения, которая потребляет в месяц не более 100 киловатт-часов электроэнергии. Таким потребителям государство вернет льготный тариф. Вместе с тем, Галущенко не назвал ни размер льготного тарифа на электроэнергию, ни размеров ожидаемых полных тарифов для тех украинцев, которые потребляют более 100 киловатт-часов электроэнергии в месяц.
Новые тарифы на электроэнергию введут уже через неделю. Самыми дорогими они будут для Луганска и Ивано-Франковска
Ранее в Минэнерго рассматривали разные варианты повышения тарифа на электроэнергию. В частности, в одном варианте предлагалось установить льготный тариф для потребления до 300 кВт-час, в другом — до 500 кВт-час. Есть и другие предполагаемые сценарии изменения тарифа на электроэнергию. Якобы этот тариф теперь будет разным для разных регионов. В частности, самым дешевым он будет для Киева, самым дорогим — для Ивано-Франковска и Луганска. Новости Украины - Сегодня, 16:00 124

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