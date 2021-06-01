В Луганске прощаются с новопреставленным митрополитом Митрофаном. Похоронят его в Киево-Печерской Лавре



Божественную Литургию, и чин отпевания, по благословению Блаженнейшего Онуфрия Митрополита Киевского и всея Украины, возглавит Высокопреосвященнейший Пантелеимон, митрополит Ровеньковский и Свердловский.

После прощания, тело почившего архипастыря будет отправлено в Киев, и в понедельник будет погребено в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.



«Многие годы владыка Митрофан духовно возрастал в этой колыбели русского Православия, трудился на ниве духовного просвещения в стенах Киевской духовной академии, был постоянным членом Священного Синода нашей Церкви, возглавлял Отдел Внешних Церковных Связей, и теперь, принимая во внимание понесенные труды, он исполняет последнее благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви, и возвращается в родную обитель, а его бессмертная душа вознесется в селения Небесного Отца и будет молиться о своих духовных чадах.

Духовенство и верующий народ Луганщины скорбит об утрате и возносит горячие молитвы о своем владыке и отце. Пусть Всемилостивый Господь упокоит его душу и дарует Царствие Небесное», — говорится в сообщении епархии.

Культура - Сегодня, 15:32 204 20 июня, в день Пятидесятницы, в Свято-Петропавловском кафедральном соборе по окончании Литургии и Вечерни с коленоприклонными молитвами, состоится прощание с новопреставленным владыкой митрополитом Митрофаном. Об этом сообщает Информационный отдел Луганской епархии.Божественную Литургию, и чин отпевания, по благословению Блаженнейшего Онуфрия Митрополита Киевского и всея Украины, возглавит Высокопреосвященнейший Пантелеимон, митрополит Ровеньковский и Свердловский.После прощания, тело почившего архипастыря будет отправлено в Киев, и в понедельник будет погребено в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.«Многие годы владыка Митрофан духовно возрастал в этой колыбели русского Православия, трудился на ниве духовного просвещения в стенах Киевской духовной академии, был постоянным членом Священного Синода нашей Церкви, возглавлял Отдел Внешних Церковных Связей, и теперь, принимая во внимание понесенные труды, он исполняет последнее благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви, и возвращается в родную обитель, а его бессмертная душа вознесется в селения Небесного Отца и будет молиться о своих духовных чадах.Духовенство и верующий народ Луганщины скорбит об утрате и возносит горячие молитвы о своем владыке и отце. Пусть Всемилостивый Господь упокоит его душу и дарует Царствие Небесное», — говорится в сообщении епархии.Культура - Сегодня, 15:32 204

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