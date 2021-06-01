Какая погода ждет нас в июле





По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, июль начнется с дождей, а затем:

с 4 июля стоит ожидать сильной жары;

с 11 июля в Украину придут кратковременные дожди и бури;

с 18 июля в страну снова вернется жара;

с 25 числа ожидаются грозы, и до конца месяца дождливые и сухие дни будут чередоваться между собой.

Согласно прогнозу погоды на ресурсе Gismeteo, первая половина июля будет с умеренными температурами, а вот последняя декада июня будет жаркой — свыше +30 градусов, с дождями и грозами.

Синоптики Accuweather передают в Киеве на июль солнечную и жаркую погоду, осадки возможны 2 и 8 июля. Температура воздуха на протяжении месяца будет составлять от +22 до +27 градусов, без аномальной жары. Юг и Восток Украины в июле будет окутан жарой. Температура воздуха в Одесской, Херсонской и Николаевской областях в июле не будет опускаться ниже +28 градусов. В Донецкой и Луганской областях в некоторые дни ожидается до +29...+32 градуса. В западных областях в июле погода будет переменчивой. В некоторые дни столбики термометров будут опускаться до +21...+23 градусов, иногда будет жара до +28 градусов. Синоптики передают осадки после 21 июля. Местами будут дожди с грозами и штормовое предупреждение.

Новости Украины - Сегодня, 17:00 86 Июль в Украине будет жарче, чем июнь, но погода обещает быть довольно переменчивой в целом. Синоптики прогнозируют периоды с дождями, грозами и даже бурей, которые будут чередоваться с аномально жаркими днями. Средняя температура воздуха в июле будет в рамках +27...+31 градусов.По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, июль начнется с дождей, а затем:с 4 июля стоит ожидать сильной жары;с 11 июля в Украину придут кратковременные дожди и бури;с 18 июля в страну снова вернется жара;с 25 числа ожидаются грозы, и до конца месяца дождливые и сухие дни будут чередоваться между собой.Согласно прогнозу погоды на ресурсе Gismeteo, первая половина июля будет с умеренными температурами, а вот последняя декада июня будет жаркой — свыше +30 градусов, с дождями и грозами.Синоптики Accuweather передают в Киеве на июль солнечную и жаркую погоду, осадки возможны 2 и 8 июля. Температура воздуха на протяжении месяца будет составлять от +22 до +27 градусов, без аномальной жары. Юг и Восток Украины в июле будет окутан жарой. Температура воздуха в Одесской, Херсонской и Николаевской областях в июле не будет опускаться ниже +28 градусов. В Донецкой и Луганской областях в некоторые дни ожидается до +29...+32 градуса. В западных областях в июле погода будет переменчивой. В некоторые дни столбики термометров будут опускаться до +21...+23 градусов, иногда будет жара до +28 градусов. Синоптики передают осадки после 21 июля. Местами будут дожди с грозами и штормовое предупреждение.Новости Украины - Сегодня, 17:00 86

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