Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Стало известно кто возглавит управление Луганской епархией

bot Сегодня, 17:150Новости
Стало известно кто возглавит управление Луганской епархией
Временное управление Луганской епархией поручено митрополиту Ровеньковскому и Свердловскому Пантелеимону. Соответствующий указ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий выдал 19 июня 2021 года. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ
Также, Блаженнейший Митрополит Онуфрий направил соболезнование епископу Беловодскому Павлу, викарию Луганской епархии, духовенству, монашествующим и верующим Луганской епархии по поводу преставления митрополита Луганского и Алчевского Митрофана.
Культура - Сегодня, 16:29 267

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: