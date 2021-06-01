Стало известно кто возглавит управление Луганской епархией
Временное управление Луганской епархией поручено митрополиту Ровеньковскому и Свердловскому Пантелеимону. Соответствующий указ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий выдал 19 июня 2021 года. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ
Также, Блаженнейший Митрополит Онуфрий направил соболезнование епископу Беловодскому Павлу, викарию Луганской епархии, духовенству, монашествующим и верующим Луганской епархии по поводу преставления митрополита Луганского и Алчевского Митрофана.
Культура - Сегодня, 16:29 267
Также, Блаженнейший Митрополит Онуфрий направил соболезнование епископу Беловодскому Павлу, викарию Луганской епархии, духовенству, монашествующим и верующим Луганской епархии по поводу преставления митрополита Луганского и Алчевского Митрофана.
Культура - Сегодня, 16:29 267
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