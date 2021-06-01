Кравчук заявил о необходимости присоединения США к "нормандскому формату"

"А именно, что она агрессор и что она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор — Россия и что она должна уйти из Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать", — сказал переговорщик.

Фото: © РИА Новости / СтрингерПрисоединение США к "нормандскому формату" могло бы стать большим шагом к урегулированию конфликта в Донбассе, считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает РИА Новости.Ранее он сообщил, что Киев ведет консультации об участии Вашингтона в переговорном процессе, но пока этот вопрос не в публичной плоскости.Как заявил Кравчук в эфире телеканала "Дом", привлечение США к "нормандскому формату" будет означать, "что и на минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, нежели сейчас".По его словам, у таких участников "нормандской четверки", как Берлин и Париж, нет твердой, системной и последовательной позиции в отношении Москвы — "в том, чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится".На Украине не первый раз говорят о смене площадки и формата переговоров по Донбассу. Так, президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина) за счет привлечения США.В ответ на это ДНР и ЛНР обвинили Киев в очередной попытке уклониться от выполнения договоренностей. В Госдуме предложение Зеленского назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.Глава МИД России Сергей Лавров не раз призывал власти Украины перестать саботировать выполнение соглашений и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.