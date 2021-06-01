США анонсировали новые санкции против "Северного потока вЂ” 2"

"Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент (США Джо) Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Он это делал и продолжит делать", — сказал Салливан.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий ЛельчукСША продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2", заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.В эфире CNN его спросили, почему Вашингтон пересмотрел действие ограничений против европейской компании Nord Stream 2 AG, которая также задействована в проекте.Напомним, проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в строительстве. Прокладка возобновилась спустя год.Строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.