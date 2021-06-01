"ВСУ истощены": на Украине испугались нападения со стороны Белоруссии

"Сейчас ВСУ и так истощены длительным противостоянием с Россией, и просто нет возможности забирать из них какое-то количество людей", — пояснил Кривонос в интервью журналу "Украинский тиждень".

"Есть белорусско-украинская граница — 1086 километров, о которой мы четко понимаем, что это граница с союзниками России в борьбе против нас. Через эту границу из Белоруссии на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев. Кто им будет противостоять, пока армия на войне?" — спросил он.

Фото: CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /Бывший замсекретаря Совета безопасности и обороны Украины (СНБО), экс-заместитель командующего Силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал создать войска территориальной обороны на случай нападения со стороны Белоруссии, передает РИА Новости.По мнению военного, их необходимо сформировать не из регулярных войск.Он пояснил, что войска территориальной обороны нужны для защиты инфраструктуры страны, так как Нацгвардия не в состоянии выполнить эту функцию.По его словам, на Украине есть около 750 объектов, выведение из строя которых принесет большой урон.Кривонос неоднократно критиковал украинские власти и ситуацию в стране. В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский уволил его с должности заместителя секретаря СНБО после того, как он публично высказался против мобилизации мужчин и женщин для ведения "тотальной войны с Россией". По мнению Кривоноса, эта мера приведет к повальному дезертирству.Военный также заявил, что из рядов ВСУ уволились около 70 тысяч солдат из-за "иудских" зарплат и "нестабильности на фронте" в Донбассе. По словам генерала, Киев проиграл борьбу "за разум и сердце собственного народа". Это привело к тому, что уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди стали возвращаться обратно, считает Кривонос. В начале июня он уволился из рядов ВСУ.