Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Фото: © РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Путин подготовил специальную статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Материал опубликуют в одном из ведущих изданий Германии, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает РИА Новости.В День памяти и скорби, 22 июня, глава государства возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступит с речью.В понедельник в Кремле Путин встретится с депутатами Госдумы, а на неделе проведет совещание с членами правительства.Двадцать второго июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Эта дата — начало Великой Отечественной войны — стала одной из самых трагических в истории России.В День памяти и скорби во всех регионах страны и за рубежом пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине этого события. В 12:15 объявлена всероссийская минута молчания.