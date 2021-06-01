СМИ: китайский чиновник "сбежал" в США с данными о коронавирусе

Фото: © AP Photo / Xinhua / Xiong QiЗаместитель министра государственной безопасности КНР Дун Цзинвэй сбежал вместе с дочерью в Соединенные Штаты, сообщило Daily Beast со ссылкой на оппозиционные китаеязычные СМИ, передает РИА Новости.По информации издания, чиновник покинул Китай в середине февраля, чтобы передать Вашингтону данные об Уханьском институте вирусологии. Подобные сведения могли повлиять на позицию администрации президента Джо Байдена о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. СМИ подчеркивает, что эта информация не проверена, но если она подтвердится, Дун Цзинвэй может стать самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китая.Бывший эксперт Пентагона и ЦРУ Николас Эфтимиадес назвал эти сообщения "только слухами". Он отметил, что такое происходит регулярно в рамках информационной войны между Пекином и китайской оппозицией.Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов, которые посетили Ухань, где изначально "зародилась" пандемия COVID-19. Они посчитали гипотезу о том, что вирус распространился из-за утечки в лаборатории, "весьма маловероятной", и предположили, что SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей через другое животное. В США и еще в 13 странах выразили "озабоченность" выводами специалистов и заявили о необходимости "независимого расследования".Китай при этом неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции на тему COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел страны, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение SARS-CoV-2 в Китае назвали политической игрой и попыткой свалить вину на других.