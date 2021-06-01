Бойцы ВСУ разместили бронетехнику возле села Войтово в Донбассе

Украинские военные разместили бронетехнику возле села Войтово Станично-Луганского района в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.Федеральное агентство новостейРазведка Луганской Народной Республики зафиксировала в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ размещение двух бронетранспортеров БТР-80 возле населенного пункта Войтово.Ранее начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко рассказал, что украинские военные используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы препятствовать работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе. В связи с этим мониторинговая миссия не может отследить наличие запрещенной техники ВСУ на линии соприкосновения.Размещение вооружения в населенных пунктах у линии разграничения в Донбассе является нарушением Минских соглашений. Документ также предусматривает прекращение огня и запрет на проведение диверсионных работ.Мария Верескова