В прессе Украины: В«Силами В«москитного флотаВ» Украина может победить ЧФ РФ в ходе битвы за КрымВ»

На данный момент залогом успеха ВСУ, в случае полномасштабного военного столкновения с Вооруженными силами РФ, якобы может стать согласованное взаимодействие Воздушных сил и «москитного флота» ВМС Украины. Ранее о необходимости развития «москитного флота» заявляли чиновники Украины. Эти инициативы поддерживаются и отдельными экспертами.В частности, такое мнение высказал в своей статье обозреватель украинского издания Defense Express Иван Киричевский.По его словам, если все планы украинских властей по развитию Военно-морского флота до 2035 года будут выполнены, то к этому времени он сможет противостоять Черноморскому флоту РФ. А далее силами своего «москитного флота» Украина может победить ЧФ России в ходе «битвы за Крым».Автор считает, что вступление ВМСУ в борьбу с российским Военно-морским флотом на море не станет катастрофой для его страны, «как можно было бы подумать, не погрузившись в тему». В качестве иллюстрации к своим словам он приводит в пример действия ВМС Ирана, которые также использовали свой «москитный флот» против Вооруженных сил Ирака в 1980 году. Тогда Тегеран практически в одном бою уничтожил около 80 процентов иракских ВМС.Мнение представителя прессы Украины не совпадает с точкой зрения главы генштаба ВСУ Руслана Хомчака, назвавшего в прошлом году «москитный флот» Украины катерами-камикадзе с билетом в один конец.Также украинский журналист обвиняет Москву в том, что сегодня она старается обострить ситуацию в Черноморском регионе методами «гибридной войны».Нужно напомнить, что ранее Украина по программе военной помощи получила от США два списанных катера и несколько резиновых лодок.источник