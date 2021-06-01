В«Северный поток вЂ“ 2В» временно В«перекроетВ» белорусский транзит

Сокращение транзита российского газа через Белоруссию и Польшу произойдет в качестве вынужденной меры, рассказал ФБА «Экономика сегодня» руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.comЗапуск магистрального газопровода «Северный поток – 2» из Российской Федерации в Германию через Балтийское море, пишет издание Baltnews, негативно повлияет на эксплуатацию трубопровода «Ямал – Европа» за счет того, что потребность в нем снизится. В результате нагрузка на этот газопровод упадет, а Белоруссия и Польша останутся без транзита российского газа.Белорусский транзит для Российской Федерации, по мнению собеседника ФБА «Экономика сегодня» Александра Перова, имеет важное значение. Территории этой страны необходимы для российского газа.«Поэтому не приходится говорить, что он вдруг исчезнет из-за того, что компания «Газпром» построит магистральный газопровод «Северный поток – 2».Все мы прекрасно помним, что основная цель заключалась в том, чтобы обойти газопроводами украинские территории настолько, насколько это возможно. То есть планировалось сократить украинский транзит», - рассуждает эксперт.Россия сохранит транзитРанее ведущий эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович пояснил, что даже при сокращении транзитных объемов по белорусским или польским территориям российская сторона ничего не потеряет, а Минск и вовсе получит выгоду в виде переживаний президента Украины Владимира Зеленского, которого беспокоит запуск «Северного потока – 2»Окончание строительства магистрального газопровода «Северный поток – 2» может серьезно ударить по украинской экономике. По словам депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестора Шуфрича, которые он озвучил в эфире телеканала «НАШ», проблема затронет каждого жителя страны. Именно этот факт вызывает опасения у Зеленского, который оценил потерю российского транзита в 6 миллиардов американских долларов.Действие контракта «Газпрома» с компанией Украины «Нафтогаз» заканчивается в 2024 году. В экспертном сообществе предполагают, что трубопровод «Ямал – Европа» за три года приобретет стратегическое значение.После 2025 года, если соглашение государственные организации не продлят, российская энергетическая компания перенаправит транзит и пустит ресурс не через украинские территории, а через Белоруссию.«Но пока на долю белорусского транзита останется меньше газа. Хотя не стоит забывать, что «Северному потоку» придется искать так называемую замену на время плановых профилактических работ и как раз труба, проходящая через Белоруссию и Польшу, пригодится в этих случаях», - пояснил Александр Перов.Другим положительным фактором для «Газпрома», уверены в экспертном сообществе, окажется истощение Гронингенского газового месторождения в Нидерландах к 2030 году. Это приведет к повышенным поставкам российского газа через белорусские земли.Украина остается в сторонеВ истории с «Северным потоком – 2» страдает только украинская сторона, ведь газотранспортная система этой страны зависит от транзита российского газа и без него остановит работу, так как основные мощности, наполняющие ее, идут из России.После окончания контракта с российской компанией, отмечают аналитики украинского Института будущего, у Киева появится семь вариантов дальнейшего развития событий для восстановления бюджетных потерь. Однако большая часть этих способов связана с серьезными вложениями средств и экономическими реформами, что в современных реалиях Украины создает дополнительные сложности.Александра Мельник