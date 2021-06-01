Киев становится для Вашингтона вторым Сайгоном
После окончания российско-американского саммита в Женеве журналисты задали Джо Байдену вопрос: когда можно будет увидеть практические результаты переговоров. На что президент США сказал нечто в стиле – посмотрим в течение шести месяцев. Вероятно, имея в виду, что примерно столько времени займет работа двусторонних специализированных комиссий по конкретным темам. Но кое-что начало проявляться гораздо быстрее.
Как сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации Белого дома, в Вашингтоне приняли решение заморозить программу военной помощи Украине. В результате история получилась комичная.
Посетивший Киев Госсекретарь США Энтони Блинкен хоть и потребовал от Украины пока поумерить пыл в антироссийской риторике, по крайней мере до женевской встречи в верхах, однако подсластил пилюлю обещанием расширения масштабов американской военной помощи.
Когда-то, еще в бытность Майдана, Белый дом обязался предоставлять Украине военно-техническую поддержку на 300 млн долларов в год. Однако пришедший в Овальный кабинет Трамп, во-первых, урезал сумму до 200 млн, во-вторых, категорически отказался давать боевое оружие. Именно так в 2014 году в ВСУ появились древние «Хаммеры» с натурально пластмассовыми дверями.
На этом фоне обещание Блинкена выглядело шикарным подарком. Пентагон утвердил расширение объемов помощи до 275 млн долл. и включил в нее давно выпрашиваемое Украиной летальное оружие. В рамках первого транша украинскому флоту были поставлены два вооруженных патрульных катера Mark VI. До этого считавшиеся полученными по другой сделке на сумму в 600 млн долл. за 16 таких катеров, подписанной в 2020 году. Но теперь Госдеп, что называется, скинул подарок с барского плеча. Вторая партия включает комплексы ПВО ближнего радиуса действия, стрелковое и противотанковое оружие на 100 млн и уже буквально «грузится на транспорты».
Зеленский на радостях даже успел объявить в прессе о том, что даже если ему НАТО и не поможет, Украина в самое ближайшее время вполне сумеет полностью самостоятельно создать «сильнейшую армию в Европе».
И тут вдруг такое…
Нет, формально США от поддержки Украины не отказываются. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «слухи» полной ерундой. США продолжают оказывать Киеву всю возможную моральную помощь и планы по поставкам никто тоже не отменял. И формально это правда. Программа действительно не отменена. Просто временно заморожена. Как свидетельствуют источники из кулуаров прошедших переговоров, в обмен на отвод некоторых подразделений российской армии от российско-украинской границы.
Это наводит на два вывода.
Во-первых, как минимум, до конца нынешнего, а возможно и на следующий год включительно угроза риска попытки ВСУ развязать большую войну в Донбассе устранена. Перестрелки на линии соприкосновения войск это, конечно, не отменит, но вопрос с «большим наступлением» актуальность утратил.
Во-вторых, США, не стесняясь, публично бросили своего «союзника в войне по защите демократии». Пока еще не совсем, однако в целом украинская ситуация стала все больше напоминать историю американской войны во Вьетнаме. Там тоже был этап, когда Вашингтон потребовал от властей Сайгона права утверждать всех кандидатов на высшие должности правительства Южного Вьетнама. Хотя потом все закончилось плохо, тем не менее на тот момент этот шаг считался удачным решением в стиле «если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам». В том смысле, что США еще сохраняют надежду как-то вылепить из Украины хотя бы подобие нормального государства. Но вот что воевать за него Вашингтон уже точно не станет – становится очевидным.
Так что, глобальных прорывов в Женеве может быть и не случилось, но вот на тактическом уровне стороны достичь компромиссов, судя по всему, явно сумели.
Александр Запольскис
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