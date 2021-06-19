Донбасс. Оперативная лента военных событий 21.06.2021
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- Лента военных событий в Новороссии за 19.06.2021
09:00 Две украинские снайперские группы переброшены в район Авдеевки для огневых провокаций
Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
«По данным нашей разведки, отмечается прибытие двух снайперских групп из состава 54 разведывательного батальона в зону ответственности 72 отдельной механизированной бригады в район города Авдеевка с целью проведения огневых провокаций», — говорится в сообщении.
В УНМ эту активность связывают с предстоящими переговорами Контактной группы по урегулированию конфликта. Не исключаются попытки спровоцировать силы Народной милиции на ответный огонь.
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