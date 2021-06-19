Донбасс. Оперативная лента военных событий 21.06.2021

«По данным нашей разведки, отмечается прибытие двух снайперских групп из состава 54 разведывательного батальона в зону ответственности 72 отдельной механизированной бригады в район города Авдеевка с целью проведения огневых провокаций», — говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 19.06.202109:00Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.В УНМ эту активность связывают с предстоящими переговорами Контактной группы по урегулированию конфликта. Не исключаются попытки спровоцировать силы Народной милиции на ответный огонь.