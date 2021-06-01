Жара в Луганске: средняя температура по области 34-36 градусов
Температура воздуха Луганске и некоторых частях области 21 июня будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 36 градусов жары днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«С 21:00 20 июня до 21:00 21 июня на территории Луганской области ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 31-36 градусов жары».
В гидрометеоцентре уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 17-19 градусов, днем — 34-36 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 17-19 градусов выше нуля ночью и 31-33 градуса тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 18 до 20 градусов тепла ночью и от 32 до 34 градусов выше нуля днем.
Предварительному на ближайшие дни синоптики прогнозируют сухую и жаркую
По данным медиков коронавирус при температуре +30 градусов и выше практически полностью теряет свою инфекционную активность. Низкий уровень влажности и солнечные лучи способствуют разрушению вируса.
Поэтому во всем есть свои плюсы.
Пейте воду, прикрывайте голову и не болейте! Погода в Луганске - Сегодня, 09:45 92
«С 21:00 20 июня до 21:00 21 июня на территории Луганской области ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 31-36 градусов жары».
В гидрометеоцентре уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 17-19 градусов, днем — 34-36 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 17-19 градусов выше нуля ночью и 31-33 градуса тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 18 до 20 градусов тепла ночью и от 32 до 34 градусов выше нуля днем.
Предварительному на ближайшие дни синоптики прогнозируют сухую и жаркую
По данным медиков коронавирус при температуре +30 градусов и выше практически полностью теряет свою инфекционную активность. Низкий уровень влажности и солнечные лучи способствуют разрушению вируса.
Поэтому во всем есть свои плюсы.
Пейте воду, прикрывайте голову и не болейте! Погода в Луганске - Сегодня, 09:45 92
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